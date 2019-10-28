政界批黃之鋒挾外力恐嚇選舉主任

（圖源：文匯網） 中評社香港10月28日電／據文匯報報道，已報名參選港島南區海怡西選區的“香港眾志”秘書長黃之鋒，一再聲稱要求美國制裁DQ參選人的選舉主任，昨日又再於facebook出帖，稱美國國會議員正在“關注”選舉主任“遲遲拖延”不確認其參選資格云云。多名政界人士昨日接受香港文匯報訪問時直斥黃之鋒挾外國勢力恐嚇選舉主任，干預選舉運作，令今次選舉變質，特區政府及選舉管理委員會必須正視該嚴重問題。



黃之鋒報名參選後，一直揚言會要求美國制裁DQ參選人的選舉主任，並一再將選舉主任的相片放在facebook上公審（見圖）。



昨日，他又於fb以“選舉主任蔡亮，The world is watching（世界在看著你）”為題發帖，聲稱美國國會及行政當局中國委員會共同主席盧比奧（Marco Rubio）和參議員霍利（Josh Hawley）已分別發表評論，關注“北京政權”對他進行政治審查，及選舉主任“遲遲拖延”不願確認其參選資格。



其中，霍利無視黃之鋒的“港獨”問題，聲稱不知“支持民主”的黃之鋒能否參選區議會，還是中央政府會“干預”；盧比奧則稱DQ黃之鋒是剝奪香港市民的“基本民主權利”云云。



吳亮星：公然干預港內部事務



港區全國人大代表吳亮星表示，事情已經相當明顯，黃之鋒等暗“獨”分子，已經明目張膽與外國勢力合謀，公然干預香港內部事務，企圖強搶香港特區的政治話語權，特區政府絕對不能坐視不理，甚或輕視問題。他強調，區議會涉及眾多民生問題，不能被“港獨”分子有機可乘。



盧瑞安：必須正視問題



港區全國人大代表盧瑞安批評，黃之鋒行為卑鄙，時刻都在找方法賣港。今次就抬出兩名美國政客，企圖向選舉主任施壓。