土耳其反對德國防長所提“國際安全區”

中評社北京10月28日電／據新華社報道，土耳其外交部長梅夫呂特⋅恰武什奧盧26日在首都安卡拉會晤德國外交部長海科⋅馬斯。德方要求土方在敘利亞“持續停火”，而土方反對德方國防部長所提在敘利亞東北部設立多國共同參與的“國際安全區”。



土德外長會晤後舉行聯合記者會。恰武什奧盧說，土方認為德方防長安妮格雷特⋅克蘭普－卡倫鮑爾所提“安全區”設想“不現實”，“這不僅與土耳其相關，同樣涉及敘利亞政府、俄羅斯和其他相關方”。



恰武什奧盧呼籲國際社會注意敘利亞東北部面臨的人道主義問題，說著眼這一問題“更加有益”，土方將“以人道主義方式”應對。



土耳其9日投入針對敘利亞庫爾德武裝的軍事行動，波及土敘邊境數以萬計平民。土方尋求在土敘邊境設立縱深大約30公里的“安全區”，以隔離它所認定與境內“恐怖組織”庫爾德工人黨同源的庫爾德武裝並安置數以百萬計敘利亞難民。



土方越境軍事行動遭西方多國嚴厲批評。美國斡旋下，土耳其在暫停軍事行動5天。由於土耳其與敘利亞庫爾德武裝互相指認對方違反停火約定，俄羅斯繼而介入調停。俄土22日達成一致，土軍中止行動。依據俄土達成的諒解備忘錄，俄羅斯憲兵和敘利亞邊防人員23日起進入土方軍事行動以外的敘土邊境地區，協助庫爾德武裝人員和武器撤離。



土耳其總統雷傑普⋅塔伊普⋅埃爾多安26日說，如果俄羅斯不能履行承諾，土耳其將“自己動手”，清剿土敘邊境的庫爾德武裝。他威脅，如果歐洲國家不支持土方設立“安全區”，土耳其將允許境內難民進入歐洲。



來源：新華社