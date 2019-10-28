比利時國王任命看守內閣新首相

中評社北京10月28日電／據新華社報道，比利時國王菲利普27日任命預算大臣索菲⋅維爾梅斯為看守內閣新首相，接替將於12月就任歐盟最高決策機構——歐洲理事會主席的看守內閣首相米歇爾。



菲利普國王當天在布魯塞爾接見了維爾梅斯，並任命其為看守內閣首相。與維爾梅斯一樣來自法語革新運動黨的聯邦議會議員達維德⋅克拉蘭瓦爾當天被任命為新的預算大臣，接替維爾梅斯留下的空缺。



維爾梅斯26日在內閣會議上被提名為看守內閣首相。她隨後通過社交媒體發文表示，“將擔負起肩上的責任，盡最大努力帶領看守內閣處理好日常政務”，直至新聯邦政府誕生。



米歇爾擔任首相的比利時聯邦政府2018年12月18日提出辭職。菲利普國王隨後接受米歇爾的辭呈，同時要求其領導看守內閣。



今年5月26日，比利時完成了聯邦議會選舉，但聯邦政府的組閣談判至今未能取得突破。7月2日，歐洲理事會選舉米歇爾擔任下屆歐洲理事會主席。本月25日，米歇爾公開表示希望在11月初辭去看守內閣首相的職務，以便全身心為出任歐洲理事會主席做準備。



由於各政黨得票分散，再加上比利時南北三個大區（弗拉芒大區、瓦隆大區和布魯塞爾首都大區）與三個語區（弗拉芒語區、法語區和德語區）在經濟、社會及行政管理方面存在差異，聯邦政府組閣通常是一個“困難”的談判過程。2010至2011年間，比利時曾創造541天“無政府”的紀錄。



來源：新華社