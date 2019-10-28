日本青年科技人員感嘆“中國速度令人吃驚”

（來源：人民網－日本頻道） 中評社北京10月28日電／由40餘人組成的日本青年科技人員訪華團於23日抵達廈門，開始對當地進行訪問交流。在此之前，訪華團成員首先在北京參觀訪問了北京大學、清華大學、中科院的科研院所、中關村科技園區和部分企業。



這次訪問活動是作為“中日科技青年交流計劃”的一環開展的。2014年，在日本科學技術振興機構（JST）特別顧問衝村憲樹的倡議下，日本開啟了櫻花科技計劃，截止至今年10月10日共邀請1萬名中國青年科技人員以及相關的管理人員訪日。為了促進這個計劃，中國科技部於2016年發起了“中日科技青年人員交流計劃”，每年邀請多名日本青年科技人員訪華，並與日本櫻花科技交流計劃共同組成了當前的大“中日科技青年人員交流計劃”。四年來，中方共邀請430名日本青年訪華，截止至今年底總人數將達到580餘人。中日雙方向的青年科技人員的交流，取得了巨大成就，同時也受到了雙方的好評。



24日，訪華團成員訪問了廈門大學。廈門大學是由著名愛國華僑領袖陳嘉庚於1921年創辦，是中國近代教育史上第一所華僑創辦的大學，也是國家“211工程”和“985工程”重點建設的高水平大學。2017年，廈門大學入選國家公布的A類世界一流大學建設高校名單。



廈門大學國際處副處長吳喜平在致歡迎辭時說，廈門大學重視對外交流與合作，尤其是與日本高校的交流與合作。迄今，該校已與境外250多所高校簽署了校際合作協議。其中，與日本東北大學、北海道大學、築波大學、早稻田大學等20餘所高校開展有學生交換、櫻花科技計劃、教師互訪、科研合作、聯合實驗室、夏冬令營、共同舉辦國際會議等合作項目。廈門大學是中日大學校長論壇的成員高校，長期以來積極參與論壇活動，為中日高校合作貢獻智慧。廈門大學曾於2013年底承辦第8屆中日大學校長論壇並首創中日大學生論壇，極大促進了該校與日本高校之間以及青年學生之間相互理解。自2014年起，廈門大學物理與機電學院、材料學院、化學化工學院、環境與生態學院等學院積極與日方合作學校共同申報櫻花科技計劃項目。迄今，該校通過此項目共選派了8批次47名師生（含4名教師）赴日交流。他表示，期待今後有更多機會與日本開展多方面的交流。



訪問團成員針對中國高校的科研經費來源和分配、科研立項申請、科研成果的轉化等問題積極提問，雙方進行了熱烈地交流。

