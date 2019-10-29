韓國瑜彰化二林拜廟　地方鄉親求助拚經濟

韓國瑜到彰化二林萬興保安宮參香，實際是參加“二林精密機械產業園區”說明會，替彰化縣長王美惠來背書。（中評社 黃文杰攝） 中評社彰化10月29日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜28日狂掃大彰化地區，28日下午來到二林鎮萬興保安宮參香，當地鄉親最關心議題就是“二林精密機械產業園區”環評無法通過，紛紛要求韓國瑜幫忙，會場也掛出“誰挺二林機密機械園區、我們就支持者誰”布條，藍綠在地方角力甚鉅。



韓國瑜下午行程都在第三選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉），國民黨推出年輕的謝衣鳳參選，對上民進黨現任“立委”洪宗熠，上屆選舉洪擊敗謝衣鳳母親、前“立委”鄭汝芬，這次國民黨派鄭的女兒出征，再次對戰。此次，謝衣鳳以代母復仇的雄心出征，能否成功攻城掠地，就要看後續的發展。



傍晚來到二林鎮萬興保安宮，從韓辦公布行程，會以為單純地方拜廟，不過進入會場，除了三百多位挺韓鄉親熱烈歡迎，事實上，宮廟四周掛滿各種布條，說明這是“二林精密機械產業園區”說明會，還有“環評怪獸、阻礙地方發展”、“民進黨用行政程序阻礙地方發展”、“產業需地急、中央可看見”等字條。



參拜之後，國民黨彰化縣長王惠美與韓國瑜坐在台下，聆聽縣府報告進度，王惠美也不斷跟韓解釋說明，地方的苦處在哪裡。



稍後王惠美上台，也提到當上彰化縣長之後，看到每個月的報表心情都很不好，因為人口外移嚴重，尤其二林地區，這20年人口外流將近快三分之一，結果環評認為鄰近中科，會成為“蚊子園區”，加上各種理由阻擾，蔡政府又找了兩百公頃土地，說要規劃工業區。



彰化二林精密機械產業園區已經四度叩關環評初審，正反雙方意見交鋒激烈，地方期待早點過關，但是民進黨執政，可以看到，國民黨彰化縣長王惠美，角色重要。



蔡英文16日下午到彰化到埔鹽順澤宮、社頭舊社天門宮參拜，王惠美以地主的身分與各級民代不分黨派陪同參拜祈福，目的就是告訴蔡英文“二林精密機械產業園區”二階環評儘速通過、彰化市鐵路高架化建設也儘早推動。



有趣的是，韓國瑜28日走的路線，也是埔鹽順澤宮、社頭舊社天門宮，幾乎是“蔡前腳走，韓後腳馬上到”，相互較勁。



韓國瑜跟蔡英文都戴上順澤宫冠軍帽，真的讓玄天上帝“很為難”，



韓隨後轉往二林鎮參加二林精密機械座談會，拉攏地方民眾，同時也為王惠美背書，倒是會場掛出“誰挺二林機密機械園區、我們就支持者誰”布條，告訴藍綠地方心聲。