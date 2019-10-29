韓國瑜拜廟現場看的是民心不是民調

彰化小朋友臉上貼著貼紙，手上拿著青天白日旗歡迎韓國瑜。（中評社 高易伸攝） 中評社彰化10月29日電（記者 高易伸）距離2020大選僅剩75天！中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜28日“傾聽之旅”深入彰化多處鄉鎮，與地方信仰中心對接。韓今日走訪的社頭天門宮、田中乾德宮、埔鹽順澤宮等都是民進黨蔡英文本月16日及22日曾造訪之處。對比兩人拜廟之現場，藍營地方人士很有自信的表示，韓國瑜的氣勢比蔡英文不知要熱多少倍。



韓在全台農會理事長蕭景田安排下造訪這幾處地方，拔樁固樁意味濃厚。韓28日在彰化行腳適逢周一上班日，所到之處卻能見這麼多鄉親願意出面力挺，有些人站在花台上、有些人趴在自家陽台二樓觀望，實屬不易。且每個拜廟處皆有2、300人或到800、1千人自動自發出現，觀察鄉親支持者的眼神都充滿著開心與期待，這或許就是韓國瑜一直強調的“民心”，而熱呼呼的民心就在眼前，對比當前對韓冷颼颼的民調，不得不讓外界開始出現強烈的疑惑，難道眼見不見得為憑？



在造勢現場，有些女性支持者看完之後說“韓國瑜本人比電視上好看”，或說“韓國瑜好像太瘦了”，他們的言談間流露出對這位政治人物的關心與擔憂。再加上一群隨韓跑透透的攤商到處販售韓國瑜的娃娃、周邊商品，每一個人都對銷售充滿了期待。放眼台灣政壇，除了2000年大選時的陳水扁“扁娃”大賣之外，還有哪個政治人物的“娃娃”可以賣到錢？其實大批民眾在現場所釋放出的訊號，雖然不能完全代表韓國瑜已擄獲了這些鄉親的“民心”，畢竟“民心”比“民調”更難被量化。但“得民心者得天下”，卻是不變的道理。也從未聽說過“得民調者，得天下”。台灣當前大選民調與造勢現場感受的差距，對資深的政治觀察家而言，確實是前所未見的詭譎，至於何者在理，一時真的很難論斷，因為民調實在是太怪了。