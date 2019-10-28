二里頭夏都遺址博物館一周接待遊客超11萬人次

中評社北京10月28日電／10月20日起正式對公眾開放的二里頭夏都遺址博物館人氣旺盛，開館一周內接待遊客超過11萬人次。洛陽市文物局介紹，二里頭夏都遺址博物館正成為古都洛陽新的文化地標。



“博物館的開放時間為每周二至周日的9時至16時30分。對於觀眾高漲的參觀熱情，我們已做好相關應對預案。”二里頭夏都遺址博物館副館長趙曉軍說，為讓遊客充分了解博物館內的文物，13名講解員輪流進行講解，每半小時有一名講解員上崗。



位於河南省洛陽市偃師的二里頭夏都遺址博物館，通過青銅器、陶器、玉器、綠鬆石器、骨角牙器等2000餘件藏品，集中展示了二里頭遺址作為“華夏第一王都”的豐富內涵。



同時建成開放的二里頭考古遺址公園，對兩處宮殿遺址和“井”字形道路實施了原址保護展示，對古洛河河道進行了景觀復原，最大限度保護了遺址的真實性和完整性。



開館首日，二里頭夏都遺址博物館接待遊客達3.8萬人次。為滿足參觀需求，本應是閉館日的21日也正常開放。截至10月27日，二里頭夏都遺址博物館接待遊客超過11萬人次。



據介紹，二里頭夏都遺址博物館和二里頭考古遺址公園均為免費參觀，遊客可攜帶個人身份證取票入場。由於博物館承載量有限，建議遊客錯開參觀高峰，不要集中在周六、周日參觀，以免延長排隊時間。



（來源：新華網）