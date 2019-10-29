學姊黃瀞瑩談心情　女孩從政這事比顏值重要

黃瀞瑩。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）現年27歲，有著“全民學姊”暱稱的台北市政府副發言人、民眾黨員黃瀞瑩接受中評社訪問談女性從政議題時表示，若以媒體趨勢來說，顏值是很高的優勢，“顏值可以當第一步，但不會是必須的”。她建議，年輕女性從政除了專業外，抗壓性也要高！外表、衣著等都會招來評論，這些要做好相關心理建設。



黃瀞瑩也坦言，網路是很好的政治發聲管道，但半年前在政論節目上談到的“統獨是假議題”事件，一夜之間臉書充滿300到400個負面評價，這算是她人生中數一數二沮喪的，甚至到現在還會怕怕的，她還學不到柯市長那麼高段的抗壓態度。她也透露，“自己在30歲以前大概都會以工作為主”。



黃瀞瑩曾擔任過ETtoday新聞雲記者，之後赴英國倫敦大學金匠學院政治傳播系就讀，2018年黃瀞瑩因協助拍攝“一日幕僚”影片意外地以清秀形象、巧笑倩兮的甜美笑容征服全台網友、一夕爆紅，更成為柯文哲口中所稱的“四個女人是他的分身（柯妻陳佩琪、柯媽何瑞英、市府顧問蔡壁如、黃瀞瑩）”之一，現為台北市政府副發言人。



光鮮亮麗之下，自己怎麼看顏值從政這件事？如何看不少年輕女性擔任各選舉陣營發言人？黃瀞瑩接受中評社訪問時聽到問題時大女孩似的笑了一下，之後堅定地表示，年輕女性參政“顏值很重要，但不會是必須的”。黃瀞瑩說，以現在媒體的趨勢，顏值會是個很高的優勢，若一開始出來給人感覺能在電視上吸眼球，會是一件好事。不過，一開始讓人覺得妳很可愛、很漂亮作為第一步後，她自己會開始思考除此之外，還能給民眾什麼更多的東西。



黃瀞瑩說，從她就讀輔大新聞傳播時就完全不認為自己跟漂亮扯上邊，尤其是在正妹比比皆是的輔大，她認為可能是從政、做幕僚這一行，讓人感覺怎麼會有女生投入這麼生硬的工作，才會在一日幕僚影片中特別被關注。之後她也開始替北市府拍攝形象影片，再接著接任副發言人開始在新聞輿情、危機處理這一塊耕耘，這是她在顏值背後想要去做好的。



中評社記者問，會給想從政、擔任幕僚的年輕女性什麼樣的建議？



“抗壓性要很高！”黃瀞瑩露出招牌瓠犀笑說，女性在這一行裡一定會受到一些批評、耳語，除了要有自己的專業外，面對輿論也非常重要，尤其是女性在政治上很容易被失焦，民眾想看的那一面，很可能不是妳想要呈現出來的樣子，如在意妳的衣著打扮、外表，但不在意妳論述的內容，這也很容易自己否定自己。黃瀞瑩嘆了一口氣說，她也是這樣。



黃瀞瑩舉例指出，有時候去看自己在政論節目上的表現，網友留言很常講她的衣著、牙齒不行等，女性總會在外表上受到批評，這需要做好心理建設，但這一塊很難，因為女生真的很在意自己的外表，沒有任何女生可以忍受這麼多人評論批評自己的外表。被問到現在調適過來了嗎？黃瀞瑩思考了一下才笑說，現在還好，比較看淡這一切了，反正她就是這樣，喜歡的人就喜歡、不喜歡的就不喜歡。

