“死亡貨車”受害者生前被蛇頭騙稱乘出租赴英

中評社北京10月28日電／令人震驚的英國“死亡貨車”案仍在緊張調查中，英國媒體27日披露最新消息稱，蛇頭曾謊稱帶領受害者乘坐出租車前往英國，不料隨後卻將他們趕上了那輛開往埃塞克斯的“死亡貨車”。疑似受害者的親屬27日也透露，他們失蹤的家人還曾在電話中向他們保證，自己乘坐的出租車是安全的。



英國《太陽報》27日說，當地時間27日晚，越南北部的一個村莊舉行了燭光守夜活動，為疑似 “死亡貨車”案的24名受害者禱告。其中，57歲的黎玉清（Thanh Le）談到了他失蹤的兒子阮文雄（Nguyen Van Hung）。黎玉清回憶說，“他最後一次和我們聯繫是在周一（21日），他說要坐出租車去英國。他要擔負起養家糊口的重擔。” 黎玉清還說，孩子母親的情況現在“糟透了”，那些應對此事負責的人“必須要受到懲罰。”



據《太陽報》描述，另一名疑似“死亡貨車”案的受害者——18歲的黃範提普（Hoang Van Tiep）原本也以為自己會被送上出租車。他45歲的父親還透露，黃範提普最後一次給媽媽發短信是在周二（22日）。



《太陽報》稱，目前，已有多戶越南家庭將記錄了其失蹤親屬指紋的資料寄給了相關部門，以供調查。



央視新聞10月27日援引越南河靜省、乂安省公安部門消息，截至10月27日，一共接到24戶家庭報案，稱家人在歐洲失蹤。河靜省截至目前接到10起報案，乂安省為14起。當地公安正在調查相關情況，但並不能肯定這些報案與英國埃塞克斯集裝箱39具遺體事件有關聯。



同天，據越南通訊社報道，越南駐英國大使陳玉安已前往埃塞克斯郡事發現場。陳玉安表示，越南駐英國大使館已經與英國警方取得聯繫，將全力配合英國警方展開遇難者身份調查工作。據越南外交部28日最新消息，英國已向越南公安部轉交4名埃塞克斯集裝箱事故遇難者的材料，用於遇難者身份的進一步調查工作。據越南外交部消息，10月28日，英國方面會繼續和越南駐英國大使館方面會面以交換相關信息。



原標題：英媒：“死亡貨車”受害者生前疑被騙，蛇頭謊稱帶他們乘出租赴英



（來源：環球網）



