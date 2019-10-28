諷刺！墨西哥毒梟之子通過律師向政府致謝

中評社北京10月28日電／ 奧維迪奧，全名奧維迪奧⋅古斯曼⋅洛佩茨，今年28歲。他也許不算出名，但他的父親卻是惡名昭著、綽號“矮子”的華金⋅古斯曼，墨西哥頭號大毒梟，目前，華金古斯曼在獄中服刑，他的兒子奧維迪奧則是墨西哥錫那羅亞販毒集團現任頭目。當地時間10月17日，一場因他而起的墨西哥警方與販毒集團的槍戰在庫利亞坎市爆發。



這次槍戰持續了大約20分鐘。1名長官和7名警察被毒販控制，成了人質。接著，又爆發了第二輪槍戰。這次持續了4個小時，一直到晚上。根據後來官方公布的信息，整個交火過程中，至少21人受傷，8人死亡，其中包括5名毒販分子，1名墨西哥國民警衛隊警察、1名平民和1名從監獄跑出來的服刑犯。為避免更多流血事件，恢復城市的平靜。墨西哥政府只得下令釋放奧維迪奧。



最終，國民警衛隊將奧維迪奧釋放，還被人拍到，他們在街上和販毒分子握手言和的畫面。一時間，輿論嘩然。有人在推特上發問：“墨西哥士兵被錫那羅亞的毒販們幹趴下了，他們必須和對方握手言和。究竟是誰在領導墨西哥呢？”民眾質疑，毒梟的勢力之大，讓政府也向他示弱。面對質疑，墨西哥總統說，釋放毒販是為了保護平民的安全，然而具有諷刺意味的是，與總統發表講話的同一天，被釋放的頭號毒梟之子，奧維迪奧的家人也通過律師向政府表示感謝。



原標題：極大諷刺！墨西哥毒梟之子被釋放通過律師向政府致謝



（來源：央視網）



