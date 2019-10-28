歐盟准許英國“脫歐”延期

中評社北京10月28日電／歐洲理事會主席唐納德•圖斯克剛剛發推表示，歐盟除英國外的27國准許英國將“脫歐”期限延長至2020年1月31日。圖斯克還表示，預計將以書面形式確定這一決定。



英國停滯不前的脫歐大劇可能還要再拖上幾個月了。英國《衛報》27日報道稱，該報獲取的一份洩露的文件草案顯示，歐盟正準備批准將英國“脫歐”期限延長3個月，至2020年1月31日，但如果此前達成的新版脫歐協議在1月31日前獲得批准，英國也可以選擇提前離開歐盟。《衛報》認為，這份草案表明在10月31日前完成反對黨要求作為提前大選前提的無協議脫歐已經不再考慮範圍內。



報道稱，儘管法國政府提出了反對意見，但28日將在歐盟各成員國中分發的這份文件顯示，歐盟將同意英國進一步推遲脫歐的要求。文件還顯示，英國可以在批准脫歐協議後次月的第一天離開歐盟。而法國方面提出的以11月15日作為脫歐截止日期並未寫入文件草案中。



《衛報》稱，這份草案表明在10月31日前完成反對黨要求作為提前大選前提的無協議脫歐已經不再考慮範圍內，也表明歐洲理事會主席圖斯克成功地說服了法國。不過，《衛報》也認為，在文件尚未正式簽署前，一些條款仍有可能發生改變。



這份草案文件的一份附屬宣言規定，歐盟不會重新協商脫歐協議，英國“有義務”提名一位候選人加入歐洲委員會。此前，英國首相約翰遜曾表示不會提名歐委會候選人。



報道還稱，歐盟將在周一（28日）召開歐盟緊急峰會。此前，歐洲理事會主席圖斯克曾表示將提出一個“書面程序”，以避免再次召開峰會。

