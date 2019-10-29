駱偉建談澳門社會穩定與“一國兩制”實踐

澳門大學法學院教授駱偉建（中評社 張心怡攝） 中評社澳門10月29日電（記者 張心怡）澳門大學法學院教授駱偉建在澳門回歸20周年——“一國兩制”在澳門的實踐與展望學術研討會上發言指出，澳門社會穩定的基礎就是民生不斷得到改善。居民安居樂業，才能夠認同和相信“一國兩制”，維護“一國兩制”，才能與政府齊心協力，共同努力推動“一國兩制”事業的發展。



談及澳門主要民生領域改善的具體表現，駱偉建提出以下幾點：第一，居民維生指數。2000年“最低維持生計指數”每月1300澳門元，2019年1月調升為4230元。



第二，教育津貼。2008年全面落實15年免費教育。2019年對家庭經濟有困難的學生，繼續按學年發放“學費援助”、“學習用品津貼”、“膳食津貼”及“書簿津貼”，其中“學習用品津貼” 調升至幼兒及小學生2500元，中學生3250元，每名學生的“膳食津貼”調升至3800元；繼續向在廣東省就讀非高等教育的澳門學生提供學費津貼。同時，對就讀大專和研究生課程的本澳學生發放學習用品津貼的金額調升至3300元。



第三，現金分享。2019年繼續實行現金分享措施，向永久性居民每人發放10000元，非永久性居民每人6000元。按《公積金個人帳戶》法律規定，每名合資格的澳門永久性居民可獲政府在個人帳戶注入10000元啟動金，並繼續額外向居民的公積金個人帳戶注入預算盈餘特別分配7000元。



第四，生活補貼。持續推行成人教育的“持續進修發展計劃”、向居民醫療券、電費和水費補貼，以及車資優惠等。