吳敦義妻蔡令怡出馬彰化助選　力挺韓國瑜

吳敦義夫人蔡令怡(左五)現身謝衣鳳造勢大會。（中評社 高易伸攝） 中評社彰化10月29日電（記者 高易伸）距離2020大選僅剩75天！中國國民黨2020參選人韓國瑜28日晚間出席彰化藍營“立委”選將謝衣鳳競選總部成立大會。國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、藍營“立院”黨團總召曾銘宗、彰化縣長王惠美、前藍委鄭汝芬、前彰化縣長阮剛猛、前台北縣長周錫瑋都出席晚會，現場超過3200名支持者炒熱造勢氣氛。



韓國瑜跟“立委”選將謝衣鳳傍晚5時50分隨旗隊大進場，現場3200個位子，除了攝影高台後方視線被擋住，其他幾乎坐滿，周邊馬路也都站滿人。



彰化縣長王惠美上台後先大吐苦水，希望韓國瑜明年當選後，能夠大力發展彰化“二林工業區”，韓也允諾表示答應，現場彰化支持者莫不高興吶喊。



王惠美還表示，民進黨黑韓國瑜，又黑謝衣鳳，還說謝不會講話。但謝是經濟學博士，長年又在“立法院”協助母親、前藍委鄭汝芬制定法案，這些不實的謠言太過分，呼籲要集中選票力挺自己家鄉的女兒及韓國瑜。



蔡令怡致詞時也表示，明年選舉有三張選票最重要，包括“總統”、“立委”及政黨票，呼籲大家要把票投給庶民“總統”韓國瑜、在地女兒謝衣鳳，以及中國國民黨，讓國民黨帶領台灣邁向更好的經濟發展。