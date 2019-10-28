朝鮮再次對美喊話　無核化僵局待破

中評社北京10月28日電／朝鮮亞太和平委員會委員長金英哲27日發表談話，批評美國堅持對朝採取敵視政策，同時敦促美國在年底前拿出新方案參與朝美對話。這是自今年4月朝鮮最高領導人金正恩首次為朝美談判設定今年年底這一期限後，朝鮮高級官員對美又一次公開喊話。



新華社報道，分析人士指出，金英哲的表態表明朝鮮有意與美國對話。在朝美無核化談判分歧難彌、對話再次出現停滯跡象之際，朝美應該保持溝通，逐漸建立互信。



喊話有深意



金英哲在談話中說，“美國沒有適應朝鮮有關改變算法的要求，反而要用比以前更狡猾毒辣的方法孤立和扼殺朝鮮”。



近一段時間，朝鮮加大了對美國的施壓力度，不僅頻頻做出措辭強硬的表態，還多次試射發射體。朝鮮媒體普遍認為，去年以來，為緩和半島局勢和實現無核化目標，朝方單方面多次釋放善意並採取一系列實質性措施，然而美方並未在朝方關切的安全保障或解除制裁等問題上採取實質性措施，同時美方也未停止美韓聯合軍演和向韓國輸出武器。



吉林大學行政學院國際政治係教授王生認為，朝鮮再次對美國喊話展現出對話意願。隨著朝鮮去年起將國內戰略重心轉移到經濟建設上來，儘快結束朝鮮半島戰爭狀態，改善同美國等國的關係，通過談判解除制裁並為發展經濟創造穩定的外部環境，成為朝鮮最為關切的內容之一。



分析人士指出，美方能否相向而行，關係到半島問題今後的走向。

