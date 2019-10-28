炫！全球華語科幻大咖齊聚星雲獎十年慶典

中評社北京10月28日電／10月26日至27日，全球華語科幻星雲獎十年慶典在“魔幻山城”重慶舉行，華語科幻新生代“四大天王”劉慈欣、韓鬆、何夕、王晉康等100位科幻作家，以及眾多科幻從業者和愛好者齊聚一堂，共話全球華語科幻星雲獎十年發展，展望中國科幻產業未來。



第十屆全球華語科幻星雲獎27日舉行頒獎典禮，灰狐的《固體海洋》獲得長篇科幻小說金獎，阿缺的《彼岸花》和梁清散的《濟南的風箏》分別斬獲中篇科幻小說金獎和短篇科幻小說金獎。



全球華語科幻星雲獎由世界華人科幻協會頒發，獲獎作品經過專業機構提名、業內人士推舉、專家評委會評選產生。



本屆星雲獎共設10個獎項。其中，最佳少兒科幻中長篇小說金獎由徐彥利的《心靈探測師》奪得，最佳少兒科幻短篇小說金獎由秦螢亮的《百萬個明天》奪得，布兔的《紅色海洋》封面獲最佳美術作品金獎，郝秀玉翻譯的美國著名科幻作家菲利普·迪克的《預見未來——菲利普·迪克短篇小說全集（三）》獲得最佳翻譯小說金獎。



最佳青少年作品金獎由人大附中朝陽學校學生鄒佳禕的《你所謂的世界》獲得。鄒佳禕身穿校服上台領獎，被主持人稱讚是給學校打了“硬廣告”。



全球華語科幻星雲獎組委會還為科幻作家郝景芳、《流浪地球》導演郭帆頒發了全球華語科幻星雲（特等功）勛章。



今年初，由劉慈欣原著改編的科幻電影《流浪地球》創下46.55億票房，被認為開啟了“中國科幻電影元年”。劉慈欣說，《流浪地球》只是起點，中國科幻產業仍具有巨大的市場潛力。



《流浪地球》導演郭帆在採訪中對觀眾表達謝意，他說，中國電影工業化與好萊塢還存在很大差距，《流浪地球》之所以有這麼好的視覺效果，基本都是靠7000名參與創作的人員不休不眠製作出來的。

