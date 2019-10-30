何鴻榮語中評：韓勝選三招還有一招未出

國民黨中評委何鴻榮。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月30日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜請假投入大選後氣勢回升，曾負責組織操盤，輔選過馬英九、連勝文的國民黨中評委何鴻榮接受中評社訪問時表示，韓國瑜要擊敗蔡英文有三招，目前只用了“莫忘世上苦人多”與“韓粉”兩招，第三招還沒發揮，就是“黨內團結與“國政顧問團”，這正好是國民黨傳統強項。



何鴻榮表示，綜合目前所有情況研判，藍綠選情五五波，兩邊勝負在50萬至80萬票之間，蔡英文攻勢不斷，讓韓國瑜陷入苦戰，但對韓未嘗不是好事。因為從選戰的局格來說，韓儘早“利空出盡”，未來才會“倒吃甘蔗”。所以論斷蔡會贏言之過早，因為11月22日參選登記截止後才知道有幾組人參選，這次局勢是“亂局”，“亂局”是“得民心者得天下”。



何鴻榮，1966年出生，台灣大學政治系博士，曾任職“立法院”、“行政院”、國民黨文傳會、組發會副主委，台北市民政局長，關貿網絡股份有限公司董事長，曾輔選馬英九黨主席選舉與大選、2012大選組織操盤，2014台北市長選舉連勝文競選總部執行長，現為中華久久長長聯合促進會理事長、黨中評委兼“國家政策研究基金會”資深顧問。



他指出，研判選情有三種角度，分別是“盤、術、勢”，只看民調數字是最末流、最普通的方式，“盤、術、勢”分析後，還要衡量“漏斗理論”，簡單說“漏斗理論”就是選民最後會衡量對他最有利的條件而決定支持哪一個候選人。



他說，在局勢穩定的結構下要看 “盤”，但這幾年看“盤”專家經常看錯；其次是看“術”，就是選戰技倆，“亂局”會是重點；最後看“勢”，例如民調數字是其一。



他分析，單看目前的“盤”，大家都忽略了蔡英文2018年輸得很慘，就好像國民黨2014年縣市九合一大輸後氣勢一直往下走。換言之，期中選舉結束後想再拉回來不容易，但大家現在被民調、各種時事議題擾亂而暫時忘了。



問題是，民進黨地方執政只剩6個灘頭堡（台南市、桃園市、嘉義縣、屏東縣、新竹市、基隆市），國民黨執政15縣市，另一個台北市長柯文哲這次不算民進黨，而且柯的立場到底是什麼也已經不重要。



所以從“盤”來看藍營略佔小優勢，而且選民結構向來是藍營多一點點，只要做民調的行家都知道，藍支持者是略高於綠支持者。



“術”的部分，蔡英文打三招，一是“拉美抗中”；二是對國民黨“見縫插針”；三是“打韓”與“行政資源”並用，三招有效運用、完全奏效，所以4、5個月以前，大家一致共識是蔡不可能連任，現在大家卻認為蔡連任機會高，可是如果只憑此認定大勢就太粗淺了，因為韓國瑜也有三招，而且只用了二招。



何鴻榮告訴中評社，韓國瑜打出的第一招是“莫忘世上苦人多”也就是“庶民”，選舉到最後，仍然是“基層派”比上層的“穿西裝”立場堅定不容易改變。舉例說，如果得罪菜市場攤販老闆、老闆娘，一輩子也別想得到人家支持，但原本不挺你的中產階級以上的人，會基於理智思考轉而支持你。



他表示，韓國瑜從高雄市長到國民黨初選，就是靠這兩招堅定意志，讓韓立於不敗之地，尤其內黨初選時韓“競而不選”，別人卻是“舖天蓋地”在拚，甚至黨內、外夾擊，韓還能守住二成五到三成支持，就是這兩招奏效。



他指出，第三招黨內團結與“國政”顧問團，這兩招算是國民黨的強項，其中“國政”顧問團目前只是在丟議題的階段，“國政”團要負責“炒菜”提供韓完整的政策及配套，所以未來韓政策論述的完整、周延，以及未來的辯論會很重要。



至於黨內團結，何鴻榮說，一半靠韓國瑜自己，另一半靠黨主席吳敦義。國民黨雖是“將相本無種”，但韓要“男兒當自強”，因為黨內向來理智，會衡量利弊得失，所以韓聲勢旺、氣勢強，黨內自然靠過來，如果不行，也別怪黨內不團結。



另一半簡單說，韓國瑜要動員基層很容易，隨喊隨到，但韓不是黨內宮廷文化培養出來的，要找菁英助陣會遇上一堆繁文縟節，這得靠吳敦義幫忙。外界質疑吳是否認真輔選，其實不論勝敗，吳都得負全責，所以吳韓坐在同條船上，不用懷疑。目前地方勢力倒向韓，吳也指派曾永權整合輔選系統，藍營最壞的情況已經過去，韓又正式競選，所以可預期他會漸入佳境。