童惠珍：僑胞熱情　李佳芬訪菲越士氣大振

童惠珍接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜妻子李佳芬代夫出征，走訪東南亞5天尋求僑胞支持，27日剛剛返台，隨團出行的國民黨不分區“立委”童惠珍向中評社表示，僑胞挺韓的堅定信心讓他們整團的人都非常感動，這次僑胞回台投票比例會非常高，以前他們會覺得沒差他們那一票，加上回台投票的機票花費也不小，所以很多人選擇捐錢來支持。但這次不同，僑胞這次除了機票加選票，還帶鈔票回來支持韓。



韓國瑜和李佳芬分進合擊，韓展開全台傾聽之旅之際，李23到27日前往菲律賓和越南等地，拜訪當地僑胞和台商，受到熱烈歡迎，幫韓固票加分不少。



此次隨李佳芬出訪的童惠珍接受中評社訪問，談到此次出訪的感想，童說，以前國民黨選前造勢可能都到歐美，東南亞比較沒關注到，這是第一次，尤其李佳芬親自去，很感動菲律賓和越南僑胞，其他國家也都表達邀請之意。但這兩個地方是很早以前就安排，此行不管是僑胞還是台商，都向李佳芬表達了挺韓國瑜的心意。



童惠珍說，以往僑胞或台商在海外打拼不容易，都比較低調，尤其現在是民進黨執政，很多人對於政治，即使在海外都比較低調，有的不公開出面，或是透過其他管道來表達支持，這次很多人主動站出來，讓我們感動，大家都強調，民進黨執政三年多實在看不下，大家一定會回台灣來支持韓國瑜，出錢出力，希望台灣有新改變，要跳脫民進黨完全用意識形態治理台灣的錯誤。



童惠珍還提到，有個台商聽完李佳芬講教育的部分，說自己聽完很感動，所以要將公司能投票的幹部，全部幫他們付機票讓他們回來投票，這部分真的讓整團的人受到很大鼓勵跟感動，也感受到民心思，畢竟他們在海外看事情，高度不一樣，能明白台灣在全球競爭環境下不改變很難有空間發展，所以要跳脫目前的思維。



至於僑胞間有無對於韓國瑜目前民調較低的部分比較憂慮？



童惠珍說，大家都很有憂慮，但其實台商的精神也是台灣的精神，台灣以前也都是這樣，不怕挑戰，不會因一時的民調差而氣餒，僑胞給我們很大鼓勵，要我堅持到最後，只要努力把願景跟希望努力闡述清楚，會有更多人認同，不走到最後不會放棄。