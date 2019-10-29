何鴻榮：韓國瑜是國民黨遷台魅力能量第一強

曾負責國民黨組織操盤的前台北市民政局長、中評委何鴻榮。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月29日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020大選參選人韓國瑜去年九合一選舉創造的“韓流”威力至今魅力不減，曾擔任國民黨組織操盤手的前台北市民政局長、黨中評委何鴻榮接受中評社訪問時表示，他曾輔選馬英九選黨主席及大選，相較之下，韓國瑜的魅力已經超過馬英九，能量超過國民黨。 韓展現了國民黨遷台以來最強的魅力與動員能量。



何鴻榮，1966年出生，台灣大學政治系博士，曾任職“立法院”、“行政院”、國民黨文傳會、組發會副主委，台北市民政局長，關貿網絡股份有限公司董事長，曾輔選馬英九黨主席選舉與大選、2012大選組織操盤，2014台北市長選舉連勝文競選總部執行長，現為中華久久長長聯合促進會理事長、黨中評委兼“國家政策研究基金會”資深顧問。



何鴻榮向中評社分析馬英九、韓國瑜群眾魅力的差別，馬英九是從台北發起，國民黨菁英層出來的，再加上馬個人的魅力；韓國瑜沒有顯赫的家世，長輩不是黨政高層，更非黨內菁英層，不諳宮廷文化。韓是他觀察黨內選舉戰將裡最另類的選將人物。



何鴻榮表示，國民黨內敢拚的人不多，大多是理性、懂得算計的人，黨內菁英習慣別人先幫忙張羅、炒熱氣氛，然後等著出場喊話，但韓國瑜能吃苦、耐勞，敢拚、能拚，這樣的人在黨內真的很少，不然去年高雄市長選舉哪輪得到韓國瑜？



他指出，高雄因為長期綠營執政，國民黨根本沒人要去拚，而且黨中央一開始打的盤算，也只是要有人在高雄競選而已，現在大家都在講“馬後砲”，試問當初有誰願意下去？只有韓國瑜。



他說，韓國瑜可怕的地方在於學經歷不如馬英九、朱立倫，謀略與行政資歷遠遜於國民黨主席吳敦義，甚至韓的三位高雄市副市長李四川、葉匡時、陳雄文學歷經驗能力都很豐富，可是這都不算什麼，韓動員、號召力不但最強，三位副市長照樣為韓所用。



他表示，尤其國民黨的執政者往往兩極化表現，在中央朝廷做的很好的，下了基層往往不易做好，且難和民眾打交道；基層做得好的往往談不了“國家”大政；談“國家”大政又往往長篇大論，沒人聽得懂，可是韓國瑜三言兩語就讓人聽懂了。



何鴻榮指出，國民黨2004年313凱道造勢，以及馬英九過去造勢創下的紀綠，全被韓國瑜打破了。韓從南到北每一場造勢都會跑出這麼多“韓粉”，這已是國民黨遷台以來展現最強的魅力與動員能量。



何鴻榮說，一個無父、無母加持，無組織、無任何管道，光一人就有這麼強的號召力，雖然這是拜民進黨執政無能所賜，但不管如何，這是事實，他曾輔選馬英九選黨主席及大選，兩邊相較之下，韓國瑜的魅力已經超過馬英九，能量超過國民黨。不過“韓粉”很強，但還缺少擴張力，所以韓國瑜還是需要國民黨幫忙。



