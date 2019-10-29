“澳門新八景”系列活動頒獎典禮昨舉行

“澳門新八景”系列活動頒獎典禮昨晚在澳門永利皇宮舉行（中評社 張心怡攝） 中評社澳門10月29日電（記者 張心怡）由中華文化交流協會主辦的“澳門新八景”系列活動頒獎典禮昨晚在澳門永利皇宮舉行，澳門特區政府社會文化司司長譚俊榮、澳門中聯辦副主任薛曉峰，澳門中聯辦台務部部長徐莽，澳門基金會行政委員會委員區榮智、澳門特區政府旅遊局副局長程衛東、澳門特區政府文化局文化創意產業促進廳廳長何鴻斌等出席主禮。典禮上頒發了“澳門新八景全球票選”終極大獎的各個獎項。



系列活動邀請了11名澳門本地新銳青年設計師，以“澳門新八景”為主題設計系列文創產品，借以向全球各地推廣“澳門新八景”，並推動及促進澳門文化產業發展。最後，由三位設計師黃嘉順、梁京穀、黃倩琦的四個系列：“活力八景”、“石感八景”、“光影八景”和“八花齊放”被選為“澳門新八景”文創產品，並將於12月份推出市場。同時，中華文化交流協會與郵電局合作，推出“澳門新八景”郵票，並將於11月22日發行。



中華文化交流協會會長李沛霖代表主辦單位致辭指出，今年是澳門特區成立二十周年，借此大慶之年，中華文化交流協會於今年年初啟動“澳門新八景”系列活動，通過全球票選選出八個代表澳門特區新里程、新面貌的景觀，宣揚澳門中西文化及城市形象。“澳門新八景”系列活動共分多個階段進行，首階段是全球票選活動，從二十個候選景點當中，選出代表澳門特區新八景。經過活動的“專家命名委員會”多輪的討論，八個景點被冠以情、景兼備的四字命名，分別是：西山望洋、雙湖塔影、亭前葡風、龍爪觀濤、路環漁韵、愛巷傾情、福隆新貌、橋牽三地。



永利澳門有限公司副主席兼執行董事陳志玲作為活動指定贊助單位代表發言。陳志玲表示，＂澳門新八景系列活動＂不單是一個充滿文化、創意、歴史、教育等多種元素的綜合計劃，其成果更豐富了世界旅遊休閒中心的內涵。同時，新八景的概念，也能帶動出各種具有商業價值的產品和服務，直接促進澳門經濟適度多元化，為澳門帶來更多發展機遇。