中評關注：郭家娘子軍撤退　郭董淡出政壇？

郭台銘似乎漸漸淡出政治路。（照片：郭辦提供） 中評社台北10月29日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘的郭家娘子軍包括永齡基金會副執行長蔡沁瑜等3人都確定不投入“立委”選舉，加上郭台銘也不選2020了，郭雖在粉絲感恩見面會稱“後會有期”，但在主動降低影響力下，似乎漸漸淡出僅短短投入半年多的政治事務。



郭家軍蔡沁瑜、永齡基金會顧問郭昕宜與苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺在27日的郭台銘的粉絲見面會中，以生涯規劃要做的事情很多、政治歷練不足等理由宣布不投入“立委”選舉，使得現在正牌的郭家軍僅有兩位包括投入新北市第十選區的李縉穎以及國民黨提名高雄市第二選區的黃韻涵。



雖然郭台銘多次宣示要將未來的重點放在布局“立法院”上，推動包括初選時所提的0到6歲“國家”養等政策，但現實問題是目前正牌的郭家軍僅李縉穎、黃韻涵兩位，黃韻涵還是國民黨籍，兩人就算進入“國會”也難發揮郭台銘意志。且與郭合拍定裝照的台灣民眾黨“立委”參選人吳達偉、徐立信、何景榮與蔡宜芳在藍綠夾殺下要在選區突圍並不容易，未來即使台灣民眾黨能跨過5%門檻進入“立法院”，郭台銘對民眾黨的影響力也有限。



另一方面，布局“立委”就必須輔選，如台北市長柯文哲，雖也未投入2020大選，但針對台灣民眾黨的“立委”布局，已經進行兩波提名，且常常會利用假日時間，陪同民眾黨的參選人跑行程，盼能替參選人拉抬聲勢。



反觀郭台銘，在9月17日拋出震撼彈宣布不參與連署選2020大選後，很少有公開行程，僅在假日舉行郭粉的感恩見面會。輔選郭家軍方面，公開的部份日前僅陪李縉穎到三峽掃街一次，且在宣布選或不選最後階段，幾乎每天例行接受媒體訪問的蔡沁瑜，在郭不選後也逐漸減少受訪的次數，與同樣盼能在“國會”佔有一席之地的柯文哲形成反差。



雖然郭台銘在27日的粉絲見面會上向郭粉表示“後會有期”，漸漸淡出政治之旅的可能性可能更高。

