何鴻榮：韓國瑜只談親美友日和中不夠

曾負責中國國民黨組織操盤、輔選馬英九、連勝文的中評委何鴻榮。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月30日電（記者 倪鴻祥）曾負責中國國民黨選戰組織操盤、曾輔選馬英九、連勝文的中評委何鴻榮接受中評社訪問時表示，兩岸關係是2020大選的決勝議題，承認“九二共識”不是問題，但過去“親美、和中、友日”的主軸已不具競爭力，國民黨大選參選人、高雄市長韓國瑜維持馬英九的“親美、和中、友日”政策是不夠的，恐怕要喊出“親美友中”、“親美親中”或“友美親中”。



何鴻榮，1966年出生，台灣大學政治系博士，曾任職“立法院”、“行政院”、國民黨文傳會、組發會副主委，台北市民政局長，關貿網絡股份有限公司董事長，曾輔選馬英九黨主席選舉與大選、2012大選組織操盤，2014台北市長選舉連勝文競選總部執行長，現為中華久久長長聯合促進會理事長、黨中評委兼“國家政策研究基金會”資深顧問。



何鴻榮表示，韓國瑜勝選關鍵，只要鎖定三個議題跟民進黨決戰就差不多了，一是兩岸關係，二是廉能政府，三是庶民經濟。



何鴻榮分析，兩岸關係是重中之重，2012年馬英九選情非常膠著、危急，當時只有馬個人廉潔、操守不破外，其他都破了，只有在兩岸關係發揮臨門一腳，當年大、中、小企業全上街頭，大家要安定、穩定、繁榮的氛圍一回來，馬的選情就OK了。



他說，這次，韓國瑜在兩岸關係上比上次艱辛，因為蔡英文“辣台妹”，在抗中、反送中的議題上不斷“撿到槍”，不過從情勢觀察，“收割”得已經差不多了。



韓國瑜如果維持馬英九“親美、和中、友日”政策是不夠的，不具有競爭力，因為現在有三個局面讓韓很辛苦，一是中美兩強博奕，二是大陸領導人習近平的堅強意志，三是民進黨抗中主軸已完全被強調出來了。



何鴻榮向中評社建議，韓國瑜若要扳回來，恐怕要喊出“親美友中”、“親美親中”或“友美親中”，但要提哪一種做主軸，要看中美後續發展的情況。



他表示，現在局勢已非台灣可以叫板，韓國瑜未來要“貨出去人進來”，庶民經濟達標、觀光產業、兩岸交流經濟互補，缺少大陸這一塊經濟補不起來，所以“和中”不夠，至少要“友中”甚至“親中”，美國方面，只要讓美方了解韓不是“暴走型”人物，維持美台雙方密切關係就行了。



他指出，大陸軍事力量已經全面建構，3年前中美在南海小有對峙，就連美國的航母要進入關島以西的海域壓力都很大，所以台灣繼續採對抗立場絕對不利，只要中產以上的選民理解這個可怕性，選戰就會真正開始精彩。



他說，“九二共識”在黨綱裡沒什麼好否認的，但“一中各表”只是台灣的共識，大陸講“一中原則”，所以承認“九二共識”之外，得認知兩岸還不到談政治問題。韓國瑜可提出“兩岸是一家人，親不親大家都要努力”。 前面是核心論述，從民族、文化血緣、信仰來看，都是事實，無從否認；後面呼籲兩邊都有責任，大陸要對台灣好，台灣也不要老是喊“台獨”。



至於台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲主張“兩岸一家親”，何鴻榮表示，親戚反目成仇多的是，這是當初柯文哲為裂解國民黨喊出的策略而已，不具價值。