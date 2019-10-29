韓主張補助學生海外交換　連勝文猛按讚

連勝文臉書發文挺韓國瑜。（取自連勝文臉書） 中評社台北10月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜拋出補助大學生、研究所學生赴海外交換一年的構想，綠營反譏不可行，對此，國民黨中央委員連勝文在臉書發文力挺韓表示，與其讓執政黨花納稅人的大錢去綁樁、浮濫酬庸，讓少數與執政黨有裙帶關係的人獲取暴利，他寧願把這個錢來投資下一代的年輕人。



連勝文認為，讓年輕人在求學的階段能夠“出國”、見見世面，開始認識這個世界，對於一個年輕人的未來發展，絕對具有啟蒙的作用！



最少可以讓台灣年輕人知道，這世界並不是以台灣為中心在轉，除了台灣的小確幸以外，除了電腦鍵盤及螢幕以外，還有一個真實、廣大的世界，有著無窮的機會值得你去追尋！台灣的市場真的太小，我們必須幫助年輕人走向國際！



以下是連勝文臉書全文：



在少子化的今天，特別是今年台灣的出生率跟死亡率已發生交叉的情況下，投資下一代年輕人絕對是最重要，甚至可以說是有關“國家”未來生存發展，一等一的大事！



我一直很鼓勵年輕朋友，在客觀環境許可下，若能“出國”看看，一定要盡量爭取這樣的機會！韓市長所提的是補助台灣學生“出國”做“交換學生”，是要去念書的，而不是“出國”玩樂或是遊學。



我認為讓年輕人在求學的階段能夠“出國”、見見世面，開始認識這個世界，對於一個年輕人的未來發展，絕對具有啟蒙的作用！最少可以讓台灣年輕人知道，這世界並不是以台灣為中心在轉，除了台灣的小確幸以外，除了電腦鍵盤及螢幕以外，還有一個真實、廣大的世界，有著無窮的機會值得你去追尋！台灣的市場真的太小，我們必須幫助年輕人走向國際！



由政府出錢補助，一定會有客觀的條件與標準，不可能通通有獎，但是透過這種方法，卻能夠讓許多客觀環境有限制或是弱勢族群的年輕人，也有機會開啟人生通往這個世界的第一道門！增加社會的流動性，這個錢花得絕對值得！



但政府有沒有錢做這件事？我想，與其讓執政黨花納稅人的大錢去綁樁、浮濫酬庸，或是在選舉年當中，耗費天文數字的預算去做沒有太多實益的工程，讓少數與執政黨有裙帶關係的人獲取暴利，我寧願把這個錢來投資我們下一代的年輕人！否則就算這些蚊子工程完成了，台灣的下一代也沒有能力去享用或維護！



台灣沒有任何自然資源，唯一的競爭力就來自於高素質的人力，所以我百分之百支持韓市長的這個政見，也希望他若當選，一定要排除萬難確實執行！