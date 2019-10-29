韓國瑜火力全開　酸民進黨執政者都白白胖胖

韓國瑜晚間在彰化員林出席蕭景田造勢大會，猛酸民進黨執政的首長都是“白白胖胖”。（中評社 黃文杰攝） 中評社彰化10月29日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜28日晚間在彰化縣員林市圓林園舉辦造勢晚會，會場火力全開，砲轟執政黨高層自己過得好，看外表就知道，從蔡英文到桃園鄭文燦、台南黃偉哲到基隆林右昌，都是“白白胖胖”，反觀台中盧秀燕、新北侯友宜、加上自己都是瘦瘦小小，為什麼呢？



韓國瑜說，沒有一個政黨，是我們永遠相挺到底，包括我們國民黨，如果我們做不好，將來執政做得很差，貪污腐敗、亂七八糟，吃香喝辣忘記人民，一樣一腳踢下去，這不就是民主政治嗎？他說，如果還是堅定支持一個黨，堅定只是某一位政治人物，跟大家報告“害處太多”。



韓國瑜28日白天狂掃大彰化南區，替第三選區謝衣鳳、第四選區蕭景田輔選，“母雞”、“小雞”合力拉抬聲勢，晚間六點先在溪州鄉，出席韓國瑜、謝衣鳳聯合競選總部成立造勢大會，晚間七點卅五分，回到員林圓林園公園，與蕭景田一起進行“台灣願景．彰化福田”晚會，行程緊湊忙碌。



韓國瑜抵達會場，拿起麥克風，感慨周邊每個國家都在快速進步，台灣不僅原地踏步還往後退，呼籲支持者不要再被政黨意識形態綁架，包括媒體有計劃報導，讓民眾喪失理智判斷，還痛批台灣絕大多數媒體不監督執政黨，卻監督一個“又禿又瘦又黑”的老頭子韓國瑜，這就是“我們‘國家’生病了”。



他說，外交走不出去，兩岸緊張危險，新南向政策推3年多一敗塗地，經濟蕭條，各行各業都在害怕未來，人才不停流失，社會充滿紛擾，呼籲民眾明年做自己的主人，為台灣下一代勇敢投出一張正確選票。



話鋒一轉，韓國瑜拿民進黨執政的蔡英文、桃園市長鄭文燦，問大家“是不是白白胖胖”？為什麼國民黨都是黑黑瘦瘦的？台中市長盧秀燕。還沒當滿一年，也是瘦瘦小小，每忙得不得了，他都不好意思講台南市長黃偉哲，也是白白胖胖的，為什麼他們的人，都是白白胖胖？我們都是黑黑瘦瘦的？基隆的林右昌也是白白胖胖的，新北市侯友宜黑黑瘦瘦？



他提醒在場鄉親，說別人白白胖胖，不是要批判，而是2020大選，我們頭腦要清醒，沒有一個政黨，一定要支持到底，“沒有”，為什麼？如果不能讓老百姓過好日子，為什麼要挺你這個政黨？沒有一個政黨，是我們要永遠是相挺，包括我們國民黨，如果我們做不好，將來執政做得很差，貪污腐敗、亂七八糟，吃香喝辣，忘記人民，一樣一腳踢下去，這不就是民主政治嗎？



韓國瑜說，如果還是堅定支持一個黨，堅定支持某一位政治人物，跟大家報告“害處太多”，他經常說，在打罵中長大的小孩，隨時會害怕，因為從小被打被罵，在寵愛中的長大的小孩，看的人就驕傲自大，因為從小被捧在手掌心。



他強調，一個政黨也是如此，如果一直捧著，不管做再差，票都蓋給他，保證驕傲自大，因為怎樣做，就是永遠執政，這是不對，完全不對，2020大選決定走向光明還是黑暗，走向富庶還是走向貧窮，走向快樂還是走向痛苦，我們已經沒有時間再等，一天都不能等。