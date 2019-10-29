紀欣：駁蔡英文的“最大的共識”說

中評社台北10月29日電（特約作者 紀欣）10月10日，蔡英文在雙十演說中強調，台灣社會有兩個“最大的共識”，一是拒絕“一國兩制”，二是“中華民國台灣”。



有關第一個共識，蔡英文說香港因“一國兩制”的失敗，正處於失序邊緣，中國不應以“一國兩制台灣方案”不斷威脅我們。對此，台灣輿論幾乎無異議，而且坦承不是拒絕“兩制”，而是拒絕“一國”，因為擔心中共代表“一國”。由此看來，“兩制”作為兩岸統一方案從來不是問題，問題出在對“一國”的認識及認同。



平實而論，不論是國際社會普遍承認的“一中原則”，或美國的“一中政策”，或國民黨堅守的“九二共識”，其核心事實均是“兩岸同屬一個中國”。至於代表權的問題則是“一國”內部的政治分歧，之所以至今未能化解，恐怕不能不歸咎於台灣當局始終拒絕開啟政治對話。



此外，就在雙十演說後，蔡政府因處理“反送中”導火線的陳同佳來台案表現消極與反覆，香港失序的報道立即消聲匿跡，取而代之的是蔡政府如何踢皮球及蘇貞昌的“魔鬼論”，這大概是蔡英文始料未及的吧。



有關第二個共識，雖有人識破蔡英文係基於勝選考量，想吸納中間甚或淺藍選民；欲以切割歷史方式切斷兩岸政治臍帶，但也有藍營媒體評論此一“新論述”是蔡英文“迄今為止最重要的主張”，更有學者稱蔡“向前邁進了一步，保留未來與對岸交往的空間”；連國民黨主席吳敦義也說，蔡英文“總算及格了”。



不過，“中華民國台灣”並非蔡的新論述。她在去年雙十演說中說，只要她在任一天，“絕對有能力捍衛中華民國台灣的主權”，隔天國民黨“立委”江啟臣還為此在“立法院”質詢：“中華民國台灣”是新“國號”嗎？今年元旦文告她又說：“要呼籲中國，必須正視中華民國台灣存在的事實。”



不論新舊，值得深究的是，“中華民國台灣”這六個字，究竟與陳水扁的“中華民國是台灣”，以及蔡本人自2012年大選時即開始講的“台灣就是‘中華民國’”，“‘中華民國’是台灣”有何不同？少了一個“是”字，難道在本質上就不是兩岸“一邊一國”了嗎？而且，“國號”與地方結合不倫不類。承認“九二共識”、反對“台獨”的國民黨，難道看不出蔡的“中華民國”只是一個招牌和門面，是用來包裝分裂主張的？



如果以上兩者果真是全民共識，令人不免擔心，藍營要如何打贏2020選戰，下架蔡英文？更令人擔心的是，蔡英文在連任後可能會有以下作為。



一是以最新民意挑釁中國大陸，導致兩岸關係進一步惡化。二是利用修法、“修憲”、大法官“釋憲”等手段，妄想逐步達成法理“台獨”。三是加大力道配合美國遏制大陸。四是擴大動用公權力打壓異己，以確保民進黨長期執政。



若這些作為的結果非吾人可承受之重，何不如讓“民進黨不下台，台灣不會好”作為台灣社會的最大共識？



（特約作者紀欣，統一聯盟黨主席）