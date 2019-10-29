北京來論：ECFA見證了民進黨們的變臉術

中評社北京10月29日電（作者 民聲）“變臉”是川劇藝術中塑造人物的一種特技，大家並不陌生。但民進黨當局、民進黨們的變臉術，變臉之迅速、之無底線，真讓人嘆為觀止。從民進黨對ECFA態度的前後變化，可見民進黨出於其政黨利益與政治詐術需要，漠視台灣人民和工商界合理訴求，翻臉比翻書還快。



民進黨反制與消費ECFA事實歷歷在目



2008年馬英九當選台灣地區領導人，在其就任並確認“九二共識”這一共同政治基礎後，兩岸中斷十年的對話商談機制得以恢復，終於在2010年6月29日簽署兩岸經濟合作框架協議。當年ECFA簽署時，民進黨罵該協議是“糖衣毒藥”絕不接受。2012年蔡英文出於競選台灣地區領導人政治需要，改口稱願“對ECFA概括承受”。選舉落敗後民進黨又馬上翻臉，在“立法院”暴力杯葛ECFA後續的服貿協議與貨貿協議，最後還借操弄服貿協議審議過程，發動“太陽花學運”，著實消費了ECFA一把。綜觀民進黨一路走來的對ECFA的姿態與承諾，可以說是翻手為雲，覆手為雨，沒有任何信用可言，絲毫不考慮島內民眾福祉，有的只是民進黨的利益與算計。



近來突然“關心”ECFA顯露心虛和狡猾



明年6月ECFA將屆滿十年，十年期滿後如無非合理理由要求延長則可能終止，ECFA存續已經成為一個懸而未決的問題。由於ECFA對兩岸關係重要的指標意義，牽涉到明年台灣選舉後經濟發展前景，無法回避，必須回應，這也成為檢驗台灣地區領導人參選者的必答題。



民進黨當局先是由所謂“國安會”對ECFA議題提出評估，表示不願因政治因素片面停止ECFA，又稱沒有接到大陸要求終止ECFA的訊息。對有媒體報道學者關於ECFA十年期滿後可能面臨終止的觀點，台有關部門急切出面澄清和否認。台當局刻意避免ECFA議題成為關注點，轉移視線稱如何做取決於大陸，意在形成一旦停擺要由大陸承擔損害台灣利益責任的局面，其之心虛與狡猾昭然若揭。



刻意貶低ECFA執行效果被打臉



國台辦發言人馬曉光披露：自ECFA簽署以來，在貨物貿易早期收獲、服務貿易早期收獲、投資保護與促進、產業合作、海關合作、中小企業合作等方面都取得了積極進展，為兩岸同胞帶來了實實在在的好處。以ECFA早期收獲為例，截止2019年6月底，在貨物貿易領域，大陸對台累計減免關稅約375.3億元人民幣，遠超大陸對台出口享受的減免關稅。在服務貿易領域，台灣共有56家金融企業和1158家非金融企業利用早期收獲優惠政策在大陸提供服務，41部台灣電影被核准引進大陸。



而台經濟部門刻意貶低ECFA執行效果，稱ECFA對台外貿影響僅及5%。ECFA及其早收項目的實施，對台灣經濟發展的作用如何，對台灣業界影響有多深，對民眾福祉的增進有多大，台灣企業界受惠群體最清楚。全國台企聯發言人孫德聰日前受訪指出，ECFA對台灣農產品、電子零組件、汽車零配件、石化產品、紡織品銷往大陸市場有很大的貢獻，希望慎重看待早收清單重要性妥善處理。



直面問題蔡當局不可顧左右而言他



ECFA的簽署順應了兩岸經貿交流與合作的客觀需要，是兩岸經貿交流30多年來互補互利、融合發展的必然結果。ECFA後續協議服貿協議簽署未生效，貨貿協議商談被迫中斷，責任全在於民進黨的阻撓。如今又歪曲事實，刻意貶低抹黑ECFA的作用，試圖撈取選舉利益，民進黨的如意算盤打得真是響。



民進黨當局小心翼翼地不願觸及的問題核心是，ECFA是海峽兩岸的經貿協議，突出體現了大陸對台方的照顧。在貨物貿易早收清單中，台灣對原產於大陸的4大類267項產品降稅，大陸對原產於台灣的10大類539項產品實施降稅，兩岸實際降稅金額的比率差距亦相當懸殊。大陸方面接受不對等開放，向台灣同胞讓利，是基於兩岸都是同胞並且確認認同“九二共識”這一共同政治基礎。民進黨當局明知如此，卻執意破壞這個基礎，他們要斷送的是島內廣大業者的利益福祉。



台灣民眾對民進黨的政治立場很清楚，對民進黨對ECFA的態度也很清楚，對未來民進黨能不能維持ECFA的正常延續、保持台灣業界和社會的福祉心中有數。民進黨當局光靠“變臉”的招術，靠瞞騙、靠製造恐懼是行不通的。台灣民眾和社會會作出自己的選擇。