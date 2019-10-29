中評關注：屏東蘇家亂成一團　有人出這點子

洪恒珠27日成立競選總部並宣布退黨參選到底，造成一股討論。（中評社 資料照） 中評社屏東10月29日電（記者 蔣繼平）民進黨因不分區“立委”提名茶壺風暴引發關注，“立法院長”蘇嘉全姪子、“立委”蘇震清為爭取幾進不分區安全名單揚言脫黨參選，蘇嘉全妻子洪恒珠更堅持退黨參選到底，更嗆只有蘇震清選她才不選，風波看似越演越烈。眼看著蘇家鬧成一團，就有綠營地方人士提折衷方案，建議“立委”蘇震清和鍾佳濱，不如對調位置，改成蘇參選、鍾排不分區，或可望解決檯面上的紛爭。但以民進黨的機制有可能嗎？



洪恒珠27日宣布退出民進黨並成立競選總部，參選到底勢在必行，而對於洪恒珠參選的理由，外界共有三種說法，第一、政治因素，蘇家爭取不分區，第二、腦部開刀大病初癒後想把握機會為地方付出，第三、家庭因素問題而故意鬧彆扭。



不管是個人因素還是扮演政治旗子，洪恒珠都扮演不確定的因素，加溫這場派系鬥爭，但同時也是一顆活棋，左右雙方派系布局。



先不管洪恒珠的參選原因是什麼，地方眾說紛紜，看熱鬧的相當多，但屏東縣3席“立委”減為2席，現任“立委”蘇震清和鍾佳濱都是角逐2022年屏東縣長的熱門人選，為了佈局提早開打，民進黨不分區名單紛擾，背後隱藏的派系鬥爭。



為了延續政治香火，蘇震清先放話參選，又向黨主席卓榮泰道歉，現在已經在屏東8鄉鎮舉辦7場座談會、站街頭拜票，已經開始布局動員，向黨中央頻頻秀拳頭，展現實力，避免被弄掉不分區“立委”，延續政治香火。



蘇嘉全為了妻子洪恒珠參選一事，家裡已鬧得不愉快，且已經宣布不爭取不分區“立委”，蘇震清若宣告和黨決裂，勢必影響屏東“立委”選情，獲 民進黨提名的鍾佳濱面臨出局，恐怕將無緣下屆縣長選舉，這種發展可說是最壞的結局，鍾佳濱肯定也不願如此。



但是洪恒珠為了姪子及票源，拿出蘇震清參選就不選的承諾，是否成為這場政治風波的轉圜？看起來不是沒有希望，就是換成蘇震清參選屏東第一選區“立委”，鍾佳濱轉入不分區名單。



只是民進黨中央先有強硬表態，如今是否會屈從現實接受，恐怕還需經黨中央與派系間一番折衝。