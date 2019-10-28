韓國瑜：民心比民調重要

中評社台北10月28日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜今天在彰化指出，人民眼睛是雪亮的，在“總統”大選時，自然會選擇貼近民意、了解他們心聲的候選人，民心比民調重要太多。



根據聯合報最新的“總統”選情民調指出，蔡英文的支持度為42%，中國國民黨籍“總統”參選人韓國瑜的支持度為30%。不過，被問到誰比較了解老百姓的心聲時，有39%的民眾肯定韓國瑜較為了解老百姓的心聲，只有28%的民眾認為蔡英文較為了解老百姓的心聲。



中央社報道，韓國瑜下午前往彰化縣埔鹽鄉順澤宮參拜，接受媒體聯訪時被問到對於聯合報“總統”選情民調的看法，韓國瑜回應指出，台灣人民眼睛是雪亮的，人民感受也最直接，在“總統”大選時，人民自然會選擇貼近民意、了解他們心聲的候選人，他認為民心比民調重要太多。



而國民黨“總統”參選人韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千接受廣播媒體專訪表示，透過近期幾份民調，再比對他所掌握的訊息，雖然民調一直在震盪，但韓國瑜與蔡英文的民調差距大約在8到10%左右，鴻海集團創辦人郭台銘在9月16日退出“總統”大選後，當時韓國瑜民調甚至落後13到15%，但現在逐漸在拉近。



孫大千指出，目前蔡英文在綠營基本盤的支持度基本上已經到屋頂，偏綠選民的表態已達到9成，但同時因為郭粉、知識藍、年輕世代及對韓國瑜有疑慮的偏藍選民尚未回流，導致偏藍選民表態支持韓國瑜的比例只有7成，他們還有3成的努力空間。



韓國瑜今天前往彰化展開輔選行程，韓國瑜上午與彰化中小企業主座談及參拜宮廟的行程都有所延誤；下午前往因“冠軍帽”而爆紅的埔鹽鄉順澤宮及二林鎮保安宮等行程，卻比預定時間提早到達。



韓國瑜下午在彰化縣長王惠美、國民黨彰化縣“立法委員”參選人謝衣鳳等人陪同下，特別前往埔鹽順澤宮參拜，廟方也比照蔡英文的待遇，贈送冠軍帽給韓國瑜。

