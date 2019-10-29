韓國瑜談與庶民接觸　批民進黨對不起支持者

韓國瑜在彰化強調，越支持民進黨的選民，日子過的越辛苦。（中評社 高易伸攝） 中評社彰化10月29日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜28日晚間參加“立法委員”參選人謝衣鳳聯合競選總部成立造勢大會，在現場3千名支持者高喊“庶民選總統”、“總統選庶民”呼聲中。韓砲火指向民進黨說，自己兩周時間的傾聽之旅與大量庶民接觸卻發現，“民進黨完全執政，但越支持民進黨的選民、日子過得越辛苦”，民進黨實在太對不起他們的支持者了。



韓昨晚現身彰化溪州，現任縣長王惠美、議長謝典霖、國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、藍營“立院”黨團總召曾銘宗、前“立委”鄭汝芬、前彰化縣長阮剛猛、前台北縣長周錫瑋等人皆出席力挺韓國瑜及謝衣鳳，現場加油聲不斷，氣氛熱絡。



韓國瑜呼籲彰化鄉親力挺謝衣鳳，送她進“立法院”，謝熱愛家鄉一定會幫地方爭取更多建設經費。韓還說，若國民黨重新執政會用更謙虛的心，幫百姓做牛做馬，看到台灣周邊其他國家都在飛快進步，但我們卻在原地踏步，我們已無時間蹉跎，為了幫台灣子下一代打下更好基礎，找回台灣的良善，明年1月11日一定要把腦袋的天線打開，為自己投下最神聖的一票。



韓國瑜指出，令人想不通的是一個當選“總統”、“立委”過半的政黨，應該正好是幫人民謀福利的最好時刻，人民給你機會讓社會欣欣向榮，但執政三年半的民進黨所有思考都是權力而非人民。民進黨過去的理想、對土地的熱情、對台灣的愛自己是很尊敬的。但曾幾何時，過去“清廉、勤政、愛鄉土”的民進黨不見了，變成“愛金錢、愛權力、愛自己”，已經不是過去的民進黨了。他認為，民進黨在寵愛中長大，但現在廣大的台灣人開始懷疑、開始打問號，為何人民過更苦？為何這些人在吃香喝辣？



韓國瑜強調，台灣未來要何去何從，這是嚴肅的問題。他表示，政治已經影響台灣每個人，政治不再遙遠，每個人受政治影響，每張票都決定台灣發展、生活品質與子孫未來。

