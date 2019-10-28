朱學恒與謝龍介斷言　呂秀蓮連署不會過

朱學恆、謝龍介談呂秀蓮的連署。(照:製作單位提供) 中評社台北10月28日電／韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介28日上“宅神”朱學恒主持的POP搶先爆節目時兩人斷言，民進黨蔡賴配已成定局，“呂秀蓮的連署不會過”，而未來韓國瑜的選戰將進行北中南的連線，營造百萬人挺韓的氣勢，“選戰還有得打”。



喜樂島聯盟推薦呂秀蓮參選2020，必須在11月2日前達到28萬多份連署書才能取得參選資格。由於呂是獨派團體推薦，有可能會影響到蔡英文的得票，呂日前即抱怨，連署作業受到干擾。



朱學恒與謝龍介28日在節目中討論到此事時，朱表示，從目前的情勢看起來，蔡賴派已成定局，兩人並推斷蔡英文競選的幕後操盤手，可能是新系的前民進黨祕書長邱義仁，“很像是邱的手路”。謝表示，為了要爭取獨派支持，蔡賴配一定會成局。



朱學恒表示，原本以為呂秀蓮的連署一定會過關，但獨派根本沒有努力幫呂連署，根本不會過，謝龍介則表示，“要靠藍軍了”，朱則表示“你們也沒有認真幫忙連署好不好”。



對於韓國瑜未來的選戰該怎麼打，謝龍介表示，之前在台南水萍塭舉辦造勢活動時，現場明明就超過十萬人，但因為是禁航區，空拍機無法升空，看不到大場面，相當可惜，未來還會繼續舉辦，特別是選前的周末，會舉辦北、中、南三場同時連線的大造勢，雙北預計吸引50萬人，高雄30萬，贏造百萬人一起挺韓的氣勢。



謝表示，同時目前看起來韓、蔡兩人的輸贏不會太多，只要爭取到1－2趴的支持度就能翻轉，而韓在年輕人這一塊比較落後，接下來會教父母如何向小孩幫韓拉票。