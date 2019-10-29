快評：兩岸要和平協議　不要戰爭

中評社快評／韓國瑜27日晚出席“青年政策論壇”，被二度詢問一旦當選是否與大陸簽署和平協議的問題。韓國瑜表示他可以把話講得很強悍，可是對2300萬人有什麼好處？他會“捍衛主權”、和大陸對話，也會尋求台灣內部共識。



兩岸簽署和平協議，近年一直是個熱門話題。大陸積極推動，國民黨列為政策，據稱美國方面對韓國瑜是否將其列為競選承諾高度關注。27日與韓對話的一些青年人反對兩岸簽署和平協議，立場與民進黨無異。台灣青年人應再深思、嚴肅面對這個問題。



兩岸簽署和平協議，最早於2005年4月在“胡連五大願景”的第二點中提出。今年2月國民黨主席吳敦義受訪時曾表示，如果未來國民黨執政，將與對岸洽簽兩岸和平協議。



正式結束兩岸敵對狀態，建構兩岸和平穩定發展架構，包括建立軍事互信機制，避免兩岸軍事衝突等，是台灣應走之路，而為做到這一點，兩岸必須簽署和平協議。沒有和平協議，台海和平始終處於不穩定狀態，不時受戰爭陰影籠罩。



多年來不時有美國專家及政客談到台海戰爭問題，預測各種結果。美國前眾議院議長金瑞契最近在其新書中稱，如果中國大陸在俄羅斯幫助下進攻台灣，美國介入保衛台灣的行動，獲勝的機會將變得很小。



美國是否介入台海戰爭，無法斷言。台灣2020大選即將舉行，兩岸未來是戰是和，充滿不确定性。外力的不斷介入、“台獨”勢力猖獗，可能將明年的台海局勢推到高危。戰爭只有輸家，沒有贏家。如果要在和平協議與戰爭之間選擇，相信多數人會選擇和平協議，不要戰爭。