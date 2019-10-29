大華網路報：韓式戰法再現　聲勢進逼綠軍

韓國瑜 中評社香港10月29日電／自10月15日請假投入選戰後，國民黨下任“總統”參選人韓國瑜接連走訪屏東、台南、嘉義、雲林及彰化等地，前往廟裡參香、舉辦座談及與國民黨籍“立委”參選人聯合造勢，聲勢越來越旺，與民進黨蔡英文的差距也逐漸縮小。



大華網路報今天時評說，韓國瑜每到一處，適時拋出重大政見，包括檢討一例一休、研究高山設立升旗台、一次展出故宮國寶藏、補助大學生到國外學校當交換生、駐外單位應協助中小企業開拓商機等，也引發正反不同的討論，受到媒體廣泛的報道。



從走訪基層、提出政見、引發討論、媒體報道等情形來看，韓國瑜問鼎2020“總統”大位的競選策略，將以組織戰、議題戰、文宣戰三類為主。首先，以組織戰來說，他深入第一線，和民眾面對面的接觸，激起大家對他認同、支持的熱情。



韓國瑜走訪基層之初，去年高雄市市長選舉興起的韓粉，如影隨形，帶動人潮，但隨著他巡迴各地，在各個場合出現的民眾，大都是當地的臉孔，顯示他已吸引新的支持者，韓粉已然悄悄轉變，不論是量與質，都有不同的樣貌了。



其次，在議題戰方面，韓國瑜有了“國政”顧問團的支援，與各縣市民眾接觸時，參考與會人士的背景、當前熱門的話題，適時提出一些政見主張，或對民進黨施政展開批判，讓各界了解他參選下任“總統”的理想、目標及作法。



儘管韓國瑜提出的政見，立即遭到民進黨的攻訐，也有學者表達不同的聲音，但已成功掀起話題，促使民眾注意到他的具體論述，一改民進黨抹黑其所謂“草包”的負面印象。近日，在台北街頭進行政見盲測，韓國瑜領先蔡英文就是例證。