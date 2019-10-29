大華網路報：綠色執政的盲點　誤判硬拗髮夾彎

中評社香港10月29日電／大華網路報今天專欄文章說，在任一民主國家，執政黨靠政績贏得連任本屬常態，然而在台灣似乎不是如此。民進黨將近四年的執政，令人印象最深刻的就是透過在“立法院”席次過半的優勢，成立清算國民黨的黨產會與促進轉型正義委員會，以及“大撒幣”等與政績非直接相關的政策。也正因為施政無可吸引選票的亮眼政績，針對特定議題進行選舉操作以求勝選，就成為不得不的選擇。



換言之，成立黨產會及促進轉型正義委員會的真正目的，不是為了公平正義，而是為了整肅在野黨，使其不再具有威脅民進黨執政實力的意圖昭然若揭。否則黨產會的許多凍結國民黨及其所謂附隨組織的資產，怎會屢屢被法院打臉停止執行？轉型正義委員會又豈會被操作成“東廠”？凡此都可說明民進黨諸多轉型正義的作為，實為不正義的舉措！



眼看轉型正義無法達到削弱在野黨實力的效果，繼之而起的就是想要以大撒幣政策來收買人心。君不見8年8000億前瞻基礎建設計劃，事先未經過縝密的規劃就急就章地推出，提高老農津貼亦何嘗不是如此？最近通過500多億高鐵南延屏東的左營線，以及未經可行性評估即拍板900多億的高鐵東延宜蘭案，明顯將高鐵延伸案當成選舉利器，殊不知這些政策極可能債留子孫！



另一方面，則是利用年初大陸國家主席習近平針對紀念告台灣同胞書發表五十年談話，提及“探討兩制台灣方案”，以及香港抗議修改逃犯條例導致的“反送中”抗議浪朝，販賣“今日香港、明日台灣”的“亡國感”，來迷惑民眾只有民進黨持續執政才能保護台灣的主權。“中華民國”的“邦交國”斷了七個，被排除在多國原本可以觀察員身分參加的國際組織之外，究意是在保護什麼主權？