對炒房動機保持高度警惕

中評社北京10月29日電／當前中國房地產市場運行整體穩定，長效機制建設正穩步推進。近期，個別城市針對人才引進微調購房政策，並非住房限購政策鬆綁，更不是刺激住房需求、穩定經濟增長的舉措，要高度警惕鼓噪限購政策鬆綁背後的炒房動機。



經濟參考報發表經濟學博士 陳濤文章表示，中國樓市正沿著房住不炒軌道堅定運行。從市場運行看，房價炒作受到嚴厲抑制，供需平穩，房價運行平穩。國家統計局數據顯示，2019年9月全國70個大中城市中，一線城市新建房價格同比漲幅略有擴大，二三線城市漲幅均回落；二手房價格回調動力增強，熱點城市已經出現回落。從市場預期看，房地產開發企業加快銷售進度回籠資金意願增強，購房群體趨向理性，房產中介通過電話推銷明顯增多，房價單邊剛性上漲預期明顯減少。從市場調控看，圍繞房住不炒定位，各地結合實際動態完善房地產市場調控政策，調節供需關係，嚴防市場炒作。樓市資金流向交易監管加強，融資收緊對供需雙方形成制約，房地產開發企業和投機炒作分子利用金融杠杆分別撬動地價和房價的空間極度狹小，房企以價換量現象增多，市場觀望情緒增強。在全球經濟增長動力回落大背景下，雖然中國宏觀經濟增長壓力顯現，但更多地依靠改革創新來釋放經濟增長潛力，利用房地產短期刺激經濟的慣性思維可以壽終正寢。



人才引進政策並非限購政策鬆綁。近期，個別城市針對人才引進，微調住房限購政策，被錯誤解讀為限購政策鬆綁。地方人才引進政策，客觀上會增加一定的房地產市場需求，但將人才引進政策和限購政策鬆綁畫等號的認識，既與事實和政策導向不符，也有意混淆人才政策和住房政策的差異，不排除有“渾水摸魚”之嫌。應該看到，人才政策和住房政策分屬兩套坐標體系，人才政策要著眼於地方經濟社會發展急需勞動力，提高對人才的吸引力。既然涉及自然人，不可避免要滿足合理住房需求。但人才來了，如果沒有配套措施滿足人才發展的需求，那麼來了以後還會走，房子的激勵作用並不明顯。經濟發展潛力低下城市，即便白送房產，恐怕也很難留住人才。而住房政策目標在於深入貫徹落實房住不炒定位，有效維護房地產市場穩定。若針對人才引進微調住房政策，引發了房價明顯上漲，那麼必然會導致人才政策調整。



文章指出，要高度警惕炒房“心動”。中國房地產市場炒房慣性根深蒂固，歷經多輪調控，潛在炒作動機從未消亡，一直伺機而動。過去經驗表明，在經濟增長壓力顯現，在房價回調動力上升，在單邊上漲預期削弱的情況下，中國房地產市場各種與房住不炒定位背離的噪聲明顯增多，渲染和呼籲政策鬆綁的聲音加強。每次這種反覆，對經濟增長作用極其有限，但房價總會出現數量級上漲，對經濟金融運行的潛在衝擊加快累積，嚴重侵蝕未來內生經濟增長的動力。國別經驗和教訓都對“房炒不住”發出嚴厲警告，房地產泡沫破滅危害深重，消極影響長期內都難消除。當前，中國房地產市場已經進入博弈關鍵期，各種曲解、誤讀、流言從來都是博弈手段，都被用來影響房地產市場心態，試圖左右樓市走向，配合“炒房”動機。理論和現實都顯示，“搶人”也好，“鬆綁”也罷，都不能動搖中國房住不炒定位，也不會干擾房地產市場理性回歸之路。因此，不能高估人才引進政策對於樓市的促進作用。



文章認為，綜合來看，面對下行壓力，中國要加快經濟轉型，更多依靠改革開放驅動增長，更多依靠釋放經濟活力繁榮市場，更多依靠創新創業支撐高質量發展。當前，應倍加珍惜房地產市場來之不易的調控成果，對炒房動機要保持高度警惕並及時打擊，以促進房地產市場平穩健康運行，為中國經濟轉型發展和產業升級騰挪空間。

