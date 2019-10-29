打擊非法放貸絕不能手軟

中評社北京10月29日電／近日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部和司法部聯合印發了《關於辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》，主要明確了對非法放貸犯罪行為入刑的界定範圍，為打擊非法放貸活動提供了更加清晰明確的法律依據。



根據《意見》，非法放貸行為是指“經常性地向社會不特定對象發放貸款”，其主要界定標準為：從發生時間周期看，是以兩年為一個計算周期；從貸款對象看，強調的是向不特定多人或機構提供貸款；從放貸行為次數看，應滿足10次以上；從貸款利率看，實際利率應達36%。此外，《意見》還明確了屬於“情節嚴重”“情節特別嚴重”的非法放貸行為，以及涉及有組織非法放貸及涉黑等情形。



經濟日報發表中國人民大學國際貨幣研究所研究員甄新偉文章表示，非法放貸活動游離於金融監管之外，違背了正常經濟金融活動內在客觀規律，若不及時抑制，將會嚴重擾亂正常金融秩序，削弱金融服務實體經濟的基礎。非法放貸入刑有助於強化中國金融體系治理，維護金融穩定，保障國家金融安全。



此外，非法放貸活動特別是有組織的非法放貸活動，容易成為黑社會性質組織或者惡勢力重要經濟來源之一，嚴重干擾經濟秩序，且容易因強行索要債務滋生其他違法犯罪活動。非法放貸入刑有助於打擊有組織犯罪活動，維護社會和諧穩定。



文章指出，鑒於非法放貸活動的複雜性，在處置過程中，也需要注意做好以下工作。



一是有關執法部門要注意嚴格區分非法放貸與正常民間借貸行為，堅持尊重事實、尊重歷史，避免“一刀切”，對當地經濟金融活動造成過大擾動。要嚴厲打擊非法放貸行為，特別重點打擊有組織、涉黑的非法放貸犯罪行為；對於正常民間借貸行為，要加強規範、保護。



二是要優化融資環境，積極發展普惠金融，著力化解融資難融資貴問題，提升金融服務質量與效率。正常融資需求得不到有效滿足，是滋生違法放貸活動的一個主要原因。非法放貸犯罪行為較為猖獗的地方，也往往折射出當地金融發展自身存在著一定的不足。積極改善當地中小微民營企業融資環境，是治理非法放貸的一個重要源頭抓手。



三是要認真總結打擊非法放貸先進經驗，積極加強制度建設，完善打擊非法放貸行為長效機制，提高打擊非法放貸行為效率，也要注意關注非法放貸行為或形式的演變，及時發現苗頭，給予精准打擊。



四是要加強宣傳，提升民眾對非法放貸行為的認識。通過廣泛的教育宣傳，讓民眾充分認識到什麼是違法放貸行為、有哪些社會危害，以及將受到什麼樣的法律制裁等，使其主動遠離非法放貸活動，並積極配合打擊非法放貸犯罪。





