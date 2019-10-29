看就業形勢，重在穩定可持續

中評社北京10月29日電／今年1月至9月，全國城鎮新增就業1097萬人，基本完成全年目標任務；三季度，全國城鎮登記失業率3.61%，同比下降0.21個百分點；9月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，低於5.5%的預期控制目標……面對經濟下行壓力加大和外部環境嚴峻的複雜局面，這些數字表明，中國有信心有底氣有能力，持續實現就業形勢總體穩定。



經濟日報發表評論文章表示，就業形勢穩定，不僅體現在核心就業指標上，還體現在勞動力市場表現出來的較大回旋餘地。人社部公布的數據顯示，2019年第三季度，100個城市公共就業服務機構市場求人倍率為1.24，這意味著平均一個求職者對應1.24個就業崗位，崗位需求大於市場供給，保障了人力資源市場運行基本平穩。同時，今年1月至9月，就業困難人員實現就業133萬人，超額完成全年130萬人的目標任務；2019屆高校畢業生目前就業水平與往年基本持平，重點群體就業保持穩定，為保持就業大局穩定打下堅實基礎。



“展望四季度，中國就業形勢將繼續保持總體平穩，城鎮新增就業有望提前超額完成，城鎮登記失業率、城鎮調查失業率預期低於控制目標。”人社部就業促進司司長張瑩說。



之所以能得出這樣的判斷，得益於中央把穩就業放在“六穩”之首的科學決策，得益於中國經濟發展韌性的不斷增強，也得益於大規模減稅降費等政策的持續發力。今年以來，一系列穩就業、促就業政策接連出台，營造出良好的就業氛圍。1月至9月，全國共有75萬戶企業享受到失業保險費返還275億元，惠及職工3993萬人，81萬人次領取了職業提升技能補貼12.9億元；自今年5月1日起，中國開始實施降低社保費率的政策，數據顯示，5月至9月，全國企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險共減費2199.54億元，其中僅9月份一個月就減費477億元；通過積極開展三年百萬青年見習計劃，組織分層次、分類別、分行業的校園招聘，加大職業技能培訓力度，高校畢業生等重點群體就業工作穩步推進。



文章認為，儘管當前保持總體穩定，但今後一個時期，中國就業工作仍面臨不少挑戰和壓力。



當前中國依然處在產業轉型升級、新舊動能轉化的銜接過程中，在就業形勢總體保持穩定的同時，就業難、招工難並存的結構性矛盾更加凸顯。挑戰和壓力之下，仍要繼續突出就業優先政策導向，把就業作為經濟發展的優先目標，強化各方面重視就業、支持就業的導向，形成經濟發展和擴大就業的良性循環。



——援企穩崗力度不能減。穩就業要打出政策“組合拳”，對不裁員、少裁員的參保企業加大失業保險穩崗返還力度，對吸納就業困難人員的企業給予社保補貼、貸款貼息、稅收減免；



——就業公共服務不能糙。持續推進全方位公共就業服務體系建設，開展金秋招聘月等活動，提供用工指導、供需對接等服務，加大對高校畢業生、轉崗下崗失業人員、農民工等重點群體就業創業支持力度；



——政策執行力度不能鬆。要繼續抓好就業政策落實服務落地專項行動，對已經出台的減稅降費等政策要持續抓好落實，積極做好穩就業政策儲備，形成凝聚穩定和擴大就業的合力。

