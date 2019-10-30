張仕榮：澳門是“一國兩制”實踐的優等生

國家行政學院國際戰略研究院教授張仕榮 中評社澳門10月30日電（記者 張心怡）紀念澳門回歸20周年——“一國兩制”在澳門的實踐與展望學術研討會日前在澳門大學舉行。國家行政學院國際戰略研究院教授張仕榮在會上發表主旨演講指出，澳門回歸20年成果豐碩，未來發展必須明確“一國”定位，突出“兩制”特色。



張仕榮提到，“一國兩制”是中國的一個偉大創舉，是中國為國際社會解決類似問題提供的一個新思路新方案，是中華民族為世界和平與發展作出的新貢獻，凝結了海納百川、有容乃大的中國智慧。堅持“一國兩制”和推進祖國統一，是新時代堅持和發展中國特色社會主義十四個基本方略之一。



張仕榮表示，澳門回歸20年成果豐碩，如今的澳門經濟和社會面貌煥發出勃勃生機。回歸以來，澳門成為全球最開放經濟體系之一，本地生產總值由1999年的473億澳門元增長到2018年的4403億澳門元，人均GDP由1.4萬美元增長到8.26萬美元，發展極為迅速。公共財政收入因之大為改善，為特區政府進一步改善民生創造了良好條件。



張仕榮認為，澳門回歸印證“一國兩制”的頂層設計具有堅實的實踐基礎。回歸20年來，澳門特別行政區政府團結社會各界人士，認真學習領會“一國兩制”方針並加以貫徹，對民眾加強憲法和基本法等教育，堅定不移地維護國家法律權威，始終堅持行政主導的政治體制，秉持愛國愛澳的價值理念，在中央的大力支持下建設了全新的澳門，向世界展示了中國“一國兩制”成功實踐。



“澳門在區域協作和國家整體發展中發揮著自身的獨特作用，在國家發展大局中會扮演更加重要的角色。”張仕榮說，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，澳門不但與香港、廣州、深圳一樣成為大灣區四大中心城市之一，共同引領區域發展，而且借由大灣區的建設也將獲得發展機遇，進一步促進本地的繁榮。澳門“一個中心、一個平台、一個基地”的發展定位也被明確列入國家重大發展戰略，成為指導方針。



談及對未來發展的期待，張仕榮提出，澳門應進一步融合，保持特色。其一，破解人口地域規模瓶頸。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出澳門成立證券交易所的計劃，中央提出要研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場。廣東省地方金融監管局黨組書記、局長何曉軍說：“澳門證券交易所的方案已經呈報中央，希望能夠將澳門證券交易所打造成人民幣離岸市場的納斯達克。”



其二，珠江西岸地區發展要眼光更加長遠一些。橫琴從最初的珠海橋頭堡成為支持澳門經濟適度多元發展的重要平台，中山也醞釀成立澳門青年創業基地，還有江門市的粵澳深度合作示範園，也在探索實施深度合作開發模式，澳門在該區域內擁有自主管理權限，自主決定開發模式與方向，自主進行經營與發展。

