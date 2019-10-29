中國經濟運行總體平穩的基礎穩固

中評社北京10月29日電／國家統計局日前公布的數據顯示，中國前三季度國內生產總值按可比價格計算，同比增長6.2%。其中，一季度增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。儘管經濟增速有所放緩，但主要宏觀經濟指標保持在合理區間，中國經濟運行總體平穩。



中國網發表中國社科院財經戰略研究院研究員張德勇文章表示，在國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面下，在世界經濟和國際貿易增長都在放緩的背景下，中國經濟前三季度6.2%的增速，在全球主要經濟體中仍然是名列前茅的，在全球經濟總量一萬億美元以下的經濟體中屬於最快的。這展現了中國經濟的強大韌性，而且，經濟運行總體平穩的基礎是穩固可靠的。



文章分析，實物量指標是反映經濟運行狀況的最直觀指標，能夠支撐中國經濟運行總體平穩的判斷。



經濟離不開電力，經濟運行狀況與電力運行指標高度相關。前三季度中國規模以上發電量和全社會用電量同比雙升。全國規模以上工業發電量同比增長3.0%，增速較1-8月提高0.2個百分點。9月份，發電量同比增長4.7%，增速比上月回升3個百分點。從用電情況看，全國全社會用電量同比增長4.4%，其中，一產、二產、三產和居民生活用電量同比分別增長4.7%、3%、8.7%和6.3%，三產和居民生活用電繼續保持較快增長。



客運貨運量指標也是當前中國經濟平穩運行態勢的有力說明。在這方面，一個明顯的證據是，今年“十一”黃金周期間，全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客超5億人次，收費公路交通流量達3.7億輛次；10月1日全國鐵路客運量達1713萬人次，刷新國慶假期單日客運量歷史紀錄。從貨運量來看，前三季度，全國貨運量增長5.9%，其中鐵路貨運量增長6.1%。



內需外需共同作用，支撐中國經濟運行總體平穩的積極因素仍然較多。



看消費，前三季度，社會消費品零售總額同比增長8.2%，增速與1-8月份持平。其中，9月份同比增長7.8%，增速比8月份加快0.3個百分點；扣除價格因素，實際增速5.8%，加快0.2個百分點。市場銷售平穩增長，消費結構不斷優化升級，消費對經濟增長的基礎性作用不斷增強。前三季度最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到60.5%，比上半年提高0.4個百分點，明顯高於資本形成總額及貨物和服務淨出口對經濟增長的貢獻率。



看投資，前三季度，全國固定資產投資(不含農戶)同比增長5.4%，儘管增速比1-8月份小幅回落0.1個百分點，但回落幅度比1-8月份縮小0.1個百分點。值得指出的是，高技術產業投資同比增長13.0%，高於全部投資7.6個百分點。其中，高技術製造業投資增長12.6%，增速比1-8月份加快0.6個百分點，增速已連續4個月加快；高技術服務業投資增長13.8%，增速高於全部服務業投資6.6個百分點。前三季度資本形成對經濟增長的貢獻率為19.8%。固定資產投資平穩增長，尤其是製造業中轉型升級投資增長穩健，有助於發揮投資對優化供給結構的關鍵性作用。

