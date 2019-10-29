主動開放，與世界共贏

中評社北京10月29日電／世界銀行近日發布《全球營商環境報告2020》顯示，中國營商環境在全球190個經濟體中排名第三十一位，較去年的第四十六位大幅提升。中國連續第二年位列營商環境改善幅度全球排名前十。這一結果充分展現了國際社會對中國改革開放和經濟前景投出的信任票。在當前世界經濟不確定、不穩定因素增多的背景下，中國堅定不移擴大開放的堅實行動對提振全球市場信心具有積極意義。



排名上升的背後，是中國下大力氣、啃硬骨頭，持續優化營商環境的務實舉措。今年以來，為打造更有吸引力的營商環境，中國推出了一系列政策措施：3月，《中華人民共和國外商投資法》表決通過，進一步加強對外商投資的保護；6月，新版外商投資准入負面清單和鼓勵外商投資產業目錄出爐，並於7月30日起正式開始實施；8月，山東、江蘇、雲南等6個省區新一批自貿試驗區設立；10月，新修訂的《外資保險公司管理條例》和《外資銀行管理條例》進一步放寬了外資銀行和保險公司准入條件；幾天前，中國公布《優化營商環境條例》，將近年來“放管服”改革中行之有效的經驗做法上升為法規，並對標國際先進水平，確立對內外資企業等各類市場主體一視同仁的營商環境基本制度規範。路透社評價稱：“新的政策將確保公平市場准入並保護公平的市場競爭。”



排名上升的背後，體現了中國不斷深化改革、擴大開放的堅定決心。10月26日，習近平主席向2019年“讀懂中國”廣州國際會議致賀信指出：“中國是經濟全球化的受益者，更是貢獻者，將堅定不移走和平發展道路，奉行互利共贏開放戰略，繼續為開放型世界經濟發展增添動力，同世界各國人民一道，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，讓經濟全球化更好造福世界各國人民。”營造法治化、國際化、便利化的營商環境，有利於中國形成全面開放新格局，中國走在同世界經濟深度融合、同各國共同發展的大路上，日益發揮引領作用。英國學者馬丁•雅克感慨，中國對開放的態度、對全球化的態度，與一些西方國家“形成鮮明對比”，“中國越來越開放，而有的國家開放政策取向越來越弱”。



好的營商環境激發生產力、競爭力、吸引力。中國持續改善的營商環境，意味著中國同各國企業正在書寫越來越多合作共贏的故事。在全球跨國直接投資連續三年下滑的背景下，今年前三季度，中國新設立外商投資企業30871家，實際使用外資同比增長6.5%。商務部報告顯示，外商投資企業以不到全國企業總數3%的數量，貢獻了近一半的對外貿易、1/4的規模以上工業企業產值和利潤、1/5的稅收收入，已成為中國開放型經濟的重要組成部分。美國電動汽車企業特斯拉公司發布三季度財報顯示，上海超級工廠高於預期的建設速度是公司當季盈利好於預期的主要原因。



開放的足音如此響亮。不久前，首屆跨國公司領導人青島峰會成功舉行，百餘家世界500強企業共同把脈中國機遇；再過幾天，第二屆中國國際進口博覽會即將如約舉辦，參展國家和地區以及企業數量均超過首屆。世界共同見證：中國正以更加開放的廣闊胸懷與積極行動為各國發展創造新機遇，給世界發展注入強動力。



來源：人民日報 作者：鐘聲

