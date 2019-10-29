優化營商環境駛入快車道

中評社北京10月29日電／《優化營商環境條例》10月23日對外發布，將自2020年1月1日起施行。在當日召開的國務院政策例行吹風會上，有關部門負責人指出，條例的頒布在我國營商環境建設制度史上具有里程碑意義，標誌我國優化營商環境制度建設進入新的階段。



哪裡的營商環境好，企業就往哪裡跑，項目就在哪裡建，人才就往哪裡走。優化營商環境對吸引資金、技術、人才的流入，促進企業發展和市場發育無疑具有重要意義。



近年來，許多地方在優化營商環境方面認真探索，積極行動，出台了不少政策措施，並取得了不小的成效。世界銀行剛剛發布的《2020年營商環境報告》，中國的總體排名比去年上升15位，名列第31名，這是世界銀行營商環境報告發布以來中國的最好名次，也是中國連續第二年躋身全球營商環境改善最大的經濟體排名前十。



此前各地優化營商環境的做法存在各地為政、缺乏統一規範的問題。《優化營商環境條例》出台，將近年來放管服改革中的有效經驗和做法上升為法規，從更大力度放權、規範和創新監管執法、加強市場主體保護、突出政務公開透明、嚴格責任追究等五個方面對優化營商環境進行規範，為各類市場主體投資興業提供制度保障。這既是法律制度上的進步，也契合了我國經濟社會發展的需要。



其一，《優化營商環境條例》的出台，“優化營商環境”實現了從口號到法規的飛躍，增強了制度的剛性，有利於抑制執法部門執法越位、缺位現象，減少執法者推諉扯皮、效率不高等問題，督促執法部門和執法者恪盡職守，為企業健康發展保駕護航。其二，對標國際先進水平，進一步加快放管服改革，確立對內外資企業等各類市場主體一視同仁的營商環境基本制度規範。各類市場主體平等使用生產要素，公平參與市場競爭，同等受到法律保護，這是對市場經濟運行規則的詮釋和捍衛，將成為穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期的重要抓手。其三，此前各地優化營商環境的做法只是地方經驗，放管服改革如何深化，優化營商環境的效果如何評估，執法人員的違規行為如何追責，還缺乏一個科學合理的標準和一把統一測量的尺子。《優化營商環境條例》的出台，有了統一的法律制度規範，相關問題將迎刃而解。



當然，善法要善施。優化營商環境涉及到轉變觀念、打破藩籬、利益分配等方方面面的問題。相關部門和執法者首先要從思想上“破冰”，在觀念上“突圍”。唯有樹立全心全意為企業服務的思想，才能把優化營商環境落到實處。



來源：經濟參考報 作者： 葉祝頤

