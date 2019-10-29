如果本世紀末中國人口少於美國 是福是禍？

中評社北京10月29日電／前幾天我在烏鎮舉辦的世界互聯網大會上發表了一個演講，即興提出了一些論點和論據。現在我抽空寫一篇文章，對於那天演講的內容作進一步的發揮和充實。



我在那天演講中提出，到2100年，中國人口有可能少於美國。很多人不相信這一點；而另外有些人則認為如果中國人口真的少於美國，這對中國是好事。下面我就具體分析一下。



對於人口預測來說，有一個關鍵指標是總和生育率（簡稱“生育率”）。生育率可通俗理解為平均每位婦女生育的孩子數。更替水平是指足以維持人口世代更替、每代人數不增不減的生育率。對於發達國家來說，更替水平的生育率是2.1，由於中國存在性別比偏高現象，更替水平的生育率是2.2。



根據國家統計局數據，2017年中國出生人口為1723萬，抽樣調查生育率為1.58，看起來生育率不算低，但其實是二孩政策帶來的生育堆積推高了生育率，其中一孩、二孩、三孩和以上的生育率分別為0.67、0.81、0.11。可見，二孩生育率比一孩生育率還高，甚至占到總和生育率一半以上。由於生了一孩才能生二孩，所以在生育狀況穩定時，二孩生育率必然低於一孩生育率。去掉二孩堆積因素，即使假定生有一孩的父母中有高達60%的母親會生育二孩，那麼2017年的自然總和生育率也只有1.18（即0.67+0.6*0.67+0.11）。



這一趨勢在2018年更為明顯。雖然2018年的抽樣調查生育率還未公布，但由統計公報出生人口1523萬推算的生育率僅為1.46，比2017年的1.63降低了10%。在2017年，二孩數量是一孩的1.22倍，而二孩生育率是一孩的1.21倍，兩個倍數相近。而在2018年，二孩依然比一孩多，意味著二孩生育率至少與一孩生育率大致相當。也即2018年1.46的總和生育率中還有約1/4可歸因於堆積。去掉生育堆積因素，2018年自然生育率僅1.1左右。如果生育率長期保持1.1，這意味著每過一代人，出生人口就會減半。



到2025年，二孩政策的生育堆積效應已經完全消失，中國生育率跌到1.1，出生人口只有1000萬左右。如果生育率保持1.1，再過一代人，也就是到2050年左右，中國出生人口將減少一半，只有500萬人左右。美國現在一年出生將近400萬人，生育率在1.8左右，而且美國每年還吸收大約一百萬的移民。如果美國的生育率在將來有所提升，那麼到2050年，中國新出生的人口有可能會少於美國。



如果中國未來一直保持1.2的生育率，那麼到本世紀末，中國人口將降至6億左右。現在我國台灣地區的生育率僅有1.2，韓國的生育率更是跌破1.0，中國未來生育率很可能低於1.2，所以到2100年，中國人口有可能不到6億。雖然美國人口現在只有3.3億，但美國生育率遠高於中國，並且每年還吸收大量移民。如果從2050年起美國每年出生人口超過中國，那麼到2100年，美國總人口很可能超過中國。按照聯合國2017年的中方案預測，2100年印度人口15.2億，尼日利亞人口7.9億。所以屆時中國人口在世界中的排名，不是第一，也不是第二，很可能是第三或第四。



如果本世紀末中國人口真的少於美國，屆時中國的綜合國力很可能也不及美國。因為屆時美國人口不但多於中國，而且英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭等國家，與美國在語言、文化、安全上是一體的，在科技交流與合作上更密不可分。而漢語國家的人口主要在中國，屆時英語國家的人口將遠遠多於漢語國家的人口。此外，美國吸引全球人才的能力，又顯著放大了美國實際可利用的人口基數。



回顧世界歷史，在每次技術跨代升級之時，或許會有一些人口小國憑借效率和靈活性方面的優勢占據先機，但在充分交流形成新的經濟均衡之後，最終決定各國興衰的還是各自的人口規模。正因為如此，在近代世界性強國的名單中，我們先是看到數百萬人口規模的葡萄牙、西班牙和荷蘭，之後是數千萬人口規模的英國、法國和德國，再然後是數億人口規模的美國和蘇聯。在強國更替的過程中，一旦人口更多的國家開始步入正軌，人口較少的昔日霸主往往會被邊緣化。



從歷史經驗來看，如果兩個處於相同技術階層的國家競爭，那麼人口多出一倍所形成的規模優勢將難以撼動。在互聯網、人工智能及文化創意等新興領域，人口規模效應更加明顯。這些行業需要巨大的研發投入，而邊際成本卻很低，有利於優勢企業在的大市場的快速擴張。目前人工智能最發達的是中國和美國，而這兩個國家需要和開發人工智能的有效人口也最多。



中國不僅是一個國家，也是中華文明的主要載體。人口是文明傳承的基礎，中華文明一度占世界人口三分之一，現不足五分之一，而每年新生兒只占世界十分之一略強。到本世紀末，中國人口占世界比例將降到5%，中國的份量將一落千丈，中華文明將徹底衰微。



當然，影響文明興衰的絕不僅是人口數量，還有人口素質、發展水平、組織能力和凝聚力等人口質量方面的因素。但人口數量是基礎條件，在其他因素相同時，文明的力量與人口數量成正比。隨著人口數量下降，人口質量不是上升而是下降。人口多並不表示會強大，但人口急劇萎縮則一定預示著衰亡。一個文明或種族，不論其科學、文化或社會發展的成就有多高，如果在繁衍後代長期處於劣勢，最終必將沒落。

