市場出清有望助P2P行業走上良性發展道路

中評社北京10月29日電／10月18日，山東省政府發布了《網絡借貸行業風險提示函》稱“將對全省範圍內未通過驗收的P2P網貸業務全部予以取締”，而山東全省至今未有一家平台完全合規通過驗收，這意味著P2P網貸很有可能在山東省徹底消失成為歷史。兩天前的10月16日，湖南省也宣布將取締全部不合規網貸業務平台。預計未來將會有越來越多的地區加入全面清退P2P網貸平台的行列，我國P2P網貸行業將加快市場出清，並有望走上回歸本質、良性發展的道路。



認清P2P網貸行業本質



伴隨我國P2P網貸行業從迅猛發展達到巔峰，到持續爆雷迎來“強監管”，我們對於P2P網貸行業本質的認識也日益清晰。



首先，P2P業務是“證券發行”而非“民間信貸”。我國P2P網貸行業在法律上被認定為民間信貸行為，這與P2P業務開展的內容和形式不吻合。



民間借貸是除了金融機構貸款以外的發生在公民之間、公民與其他企業及其他組織之間的借貸。民間信貸產生的基礎在於“社會關係紐帶”，最常見的民間借貸是發生在公民(自然人)之間的借貸，也就是說民間信貸主要發生在親戚、朋友、同學、同事等極小熟人圈層之間。



而P2P網貸行業依托互聯網渠道，讓沒有社會關係關聯的陌生人之間產生借貸關係，不符合一般意義上民間借貸的常理、規則和習慣。同時，為了讓“民間借貸”更加順暢，做大網貸規模，P2P網貸平台往往採用“一對多”“多對多”交易模式，這在本質上就是面向非特定投資者人的資金募集行為，也就是“證券(債券)發行”行為。



其次，P2P平台是“投資銀行”而非“信息中介”。基於P2P業務本質上是證券發行行為的認知，P2P平台的本質也不再是簡單的“網絡借貸信息中介機構”，而應當是持牌經營、接受金融監管的“投資銀行”。相對於信息中介，投資銀行的工作內容顯然要廣泛、深入得多，同時也將承擔更大責任。



在公開發行債券的過程中，投資銀行需要對項目公司進行深入盡職調查，對項目公司財務狀況和發行項目債券的可行性進行分析，按照監管要求披露相關信息，在債券發行後還需要對項目公司持續督導，承擔因信息披露行為給投資者造成損失的連帶責任等等。因而，P2P平台的設立必須要有較高的“門檻”，在積極承擔“投資銀行”責任的基礎上拓展網貸業務，才能保證P2P網貸行業的持續健康發展。



第三，P2P模式是“監管套利”而非“金融創新”。正因為前期對P2P業務、P2P平台本質的認識不足，導致行業出現一哄而上、無序擴張和“非理性繁榮”局面，也為後續P2P平台的持續爆雷留下了伏筆。

