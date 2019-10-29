大華網路報：那個時代　台灣人曾有的光榮感

中評社香港10月29日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，民進黨政府操弄阻撓陳同佳來台投案，在頻頻被揭穿法制上的謊言而遭“打臉”後，“行政院長”蘇貞昌又以選戰重砲手的角色，再度製造陳長文律師曾赴港指導陳同佳來台投案的謊言，並把馬英九也拉下水，稱他們“魔鬼和魔鬼中的魔鬼”。馬英九回應蘇貞昌為“荒唐”和“心術不正”，蘇貞昌又回批馬英九和“馬友友們”過去為威權服務，“今天還有那個臉講人權？”鬥性十足，但總拿過去“威權時期”來當擋箭牌，未免也顯得此際的心虛。



不久之前，蔡英文自誇執政績效，向民眾說台灣上一季的經濟成長率，已攀上了“亞洲四小龍”的龍首。姑且不探究為何只講“上一季”，也不論今年整年的經濟成率是否居於“龍首”的地位？民進黨人“不是忘記，而是不敢提起”的事實是，世界上稱讚台灣經濟發展奇蹟，並造就亞洲小龍龍首地位時，正是有一群優秀人才“為威權服務”的威權統治時期。



在民進黨制定《促進轉型正義條例》中，把“威權統治時期”的起點，訂在二次世界大戰日本天皇宣布投降之日，也就是台灣從日本殖民統治重返“中華民國”懷抱的開始。從時間點和威權統治的定義來看，似乎並沒有可爭執之處。然而，民進黨人刻意抹煞的事實是，戰後國土需要復建，民主“憲法”尚待制定實施，民主體制當然也還未建構，而接下來隨即爆發國共內戰，當時應是連“威權時期”都稱不上的“動亂時期”。



蔡英文在雙十節發表的文告中，只認同迄今七十年的“中華民國台灣”，但這又少了他們認知中從“威權統治時期”開始後的四年。不僅如此，民進黨還透過修改歷史教科書，讓台灣年輕人已弄不清楚“中華民國”“中央政府”是因國共內戰失利，而從中國大陸播遷來到台灣。同時，政府來台後尚面對中共武力解放台灣的威脅，直到民國八十年因兩岸關係改善，台灣才在憲政體制上終止了“動員戡亂時期”。



“動員戡亂時期”在法制上屬於戰爭時期，實施部分程度的戒嚴體制，對人民自由的範圍也有所限縮。同時，在實施民主方面，不僅地方自治選舉向下紮根至村里長，即使中央民意代表因代表全中國法統的象徵無法全面改選，但該段時期則仍有定期改選的台灣地區“增額”的名額。也因此，那段時期才被美國學者定位於“軟性威權主義時期”。



專欄說，台灣與中國大陸綜合實力相較，我們領先且最強的時期，正是民進黨口中的“威權統治時期”。那個時代在政府部門工作的人，莫不以追求台灣的進步與發展為職志。這些前輩為台灣現存的成就與各方面資產打下基礎，並曾經為在台灣的“中華民國”贏得世界關注的目光，也讓當那個時期的台灣人在國際間得有光榮感，不正也是“為威權服務”的人嗎？民進黨不是忘記，而仍是不敢提起。