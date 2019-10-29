孫大千爆藍內部民調　韓蔡差距僅個位數

韓競選總部副執行長孫大千接受專訪。（照片：《POP搶先爆》） 中評社台北10月29日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千昨天接受廣播訪問透露，看到最近幾份民調，再比對藍營內部掌握訊息，中國國民黨2020參選人韓國瑜民調落後民進黨參選人蔡英文8%－10%，近個位數，雙方差距拉近。他們要跟蔡英文打平的第一步，就是得重新凝聚這些藍營支持者的選票。



郭柯聯盟宣布退出2020後，韓最多時落後13%－15%，現在不斷收歛。



孫大千昨接受廣播節目“POP搶先報”訪問時表示，蔡英文的民調支持度在綠營基本上已經到“屋頂”，可是對韓國瑜部分的表態率只到7成，代表他們還有3成努力空間，這3成可能是郭粉、知識藍等藍營支持者並沒有回流，所以他們要跟蔡英文打平的第一步，就是得重新凝聚這些藍營支持者的選票。



孫大千指出，這3成民調並不會投給蔡英文，頂多中立或觀望，而這塊民眾就是韓營需要努力捕回的一塊，一旦完成，韓國瑜與蔡英文就能旗鼓相當，所以韓營才在10月10日拋出兩岸政策時，也拋出“亡國感”和安全感的議題，他們要跟蔡英文就兩岸辯論的是，台灣政治人物沒有一個不是顧主權的，但誰能顧安全？才是關鍵問題。



孫大千說，他們相信郭粉冷靜下來思考，如果這場選舉剩下韓國瑜及蔡英文時，要投給誰才能保住“中華民國”？大家都想鞏固主權是毫無疑問的，但韓營要主打的是，投給韓國瑜、還是蔡英文，誰才可以給台灣帶來“安全感”。