星島：“剿魔”提民望　特朗普急謀“戰績”

中評社香港10月29日電／星島日報今天社論說，極端組織伊斯蘭國首領巴格達迪在美軍特種部隊突襲中死亡，身為美國三軍統帥的總統特朗普忙不迭將亮麗“戰績”公告天下，顯然欲把百姓的視線由“通烏門”轉移開去，預計他還會繼續努力作出其他“吸睛”舉措，提增自己的連任機會，其中包括與中國的貿易談判。



“恐怖魔頭”巴格達迪，是繼策動“九一一恐襲”的“恐怖大亨”拉登後，美國的頭號通緝犯，政府懸紅高達二千五百萬美元（約一億九千五百萬港元）。他領導的伊斯蘭國，趁美國推翻伊拉克和敘利亞政權造成的亂局，一度席捲兩國大片土地，包括石油重鎮，進行極其嚴苛殘酷的管治，包括網上直播對西方俘虜斬首示眾，成功利用互聯網宣傳“教義”，吸引全球各地“聖戰士”來投，同時向各地輸出“聖戰”，成為不少地方大型恐襲的高調推動者。



特朗普上場時，伊斯蘭國在正規地面戰中節節敗退，“國土”愈縮愈少，現僅餘零星小據點，巴格達迪要像拉登般不斷轉換藏身處所，最後與拉登一樣，在美軍根據情報展開的突襲行動中死亡。



轉移視線 為自己解圍



雖然特朗普推翻前任奧巴馬的很多政策，但處理今次圍剿巴格達迪的宣傳手法，部分卻與奧巴馬年代剿殺拉登極其相似，白宮都發出照片，顯示兩位總統連同幕僚在白宮內觀看特種部隊行動的全過程直播，突出其統帥形象，特意向國人展示自己的功勞。