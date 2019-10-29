柯牧洲：9月陸客來台雪崩　創十年單月最低

柯牧洲在臉書發文指出，9月陸客來台雪崩創十年新低。（柯牧洲臉書） 中評社台北10月29日電／根據移民署統計顯示，以觀光名義來台的陸客僅有6萬2,462人，較8月大減69.1%，更是2011年2月以來首次不足7萬人次，並創下近十年單月最低。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲今天在臉書發文表示，中國大陸官方正式在8月1日停止發放來台自由行大通證後，由於大通證效期半年，8月大陸旅客來台數量尚能維持，但到了9月就真正雪崩，大陸觀光客衰退近7成。



根據據中時電子報報道，日前“觀光局”公布國際旅客來台統計，9月大陸旅客來台數量約為11.6萬人次，但這個數字是除了觀光客之外，還包含了商務、醫美健檢、專業交流、小三通等各種不同目的交流。



據移民署大陸地區人民進入台灣的細部統計，8月以觀光目的入境的大陸旅客還有20萬2,610人次，但是9月就只剩下6萬2,462人，減少了69.1%，非但是近九年首次不到七萬人，也創下近十年（2010年2月以來）最低。



團體旅客從8月的8萬2,452人次，降為9月的1萬9,929人次，衰退75.8%。自由行旅客從8月的11萬1,552人次，降為9月的3萬5,908人次。



小三通是衰退最多的交流項目，8月有3萬4,028次，到了9月剩不到十分之一，只有3,351人次。



柯牧洲臉書全文如下：



台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲指出，7月31日前申請的自由行大通證有效期為半年，可持大通證申請入台證，這批旅客都已經在十一長假來台，因此十一長假期間大陸旅客小幅回升，但等到這些有效證件都用完後，自由行人數就真的會接近零。



團客部分，則由省旅遊局進行每季總額管控，10月額度用在黃金周後，11、12月團客就會大幅減少，加上往年在選舉前組團社都會減少出團意願，明年情勢更不容樂觀。



但是最差的情況還沒有到，柯牧洲指出，目前對岸仍在等著看台灣選舉結果，無論明年“總統”選舉誰當選，都要等520就職演說後，北京才會進行新的旅遊政策。而中央實施新規定後，還要找各省市組團社開會，從商品上架、募集旅客、申請證件等流程，約需一個半月，想要看到陸客人數回溫，最快也是明年6月中旬以後的事。



而陸客雪崩最直接受影響的，就是兩岸航空業者，柯牧洲表示，兩岸航空公司都已大幅減班，台灣航空公司還可以靠台商支撐，但中國大陸的航空公司已砍掉了大部分二、三線城市航班。



9月陸客來台雪崩 十年新低