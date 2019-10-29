富權：只許蘇貞昌放火　不准陳長文點燈？

中評社香港10月29日電／澳門新華澳報28日發表富權的文章說，蘇貞昌為爭取得到蔡英文的青睞，將其列為“副總統”候選人，最近在各種議題上頻頻主動出擊，悍勢異常。尤其是在陳同佳要到台灣投案的問題上，走火入魔亂放炮，攻擊馬英九和陳長文是“魔鬼”：“現在照妖鏡一照，魔鬼和魔鬼中的魔鬼一一現形”。這連陳水扁也看不過眼，昨日透過line批評，蘇貞昌不應用“馬英九的律師替兇手（陳同佳）辯護”，導引出“魔鬼一一現形”。那是政治語言，不是同為法律人和美麗島律師該說的話。否則謝長廷挺身為殺人兇手陳進興辯護又作何解釋？陳水扁還表態贊同陳長文律師引用美國著名人權律師丹諾的名言：“一個人在未定罪前，都是無辜的”、“我恨罪行，但從不恨罪人”，並指出台灣地區的《刑事訴訟法》也是實行“無罪推定”的。陳水扁說，沒有錯，律師的天職就是：“第一，要確保他的當事人，不會在證據未確的情況下被定罪；第二，如果證據確鑿，要確保他的當事人不會受到不合理的懲罰。”



這真是一針見血，切中要害。實際上，蘇貞昌與陳水扁、謝長廷都是律師出身，當年也都在“美麗島事件”中，自願免費為遭軍法大審的被告進行辯護，並因此而走上從政之路。而在此之前，蘇貞昌也曾作為各類案件被告人的辯護律師，為不少刑事犯罪案件的被告，甚至是證據確鑿的殺人嫌疑人進行辯護。因此，如果他的“魔鬼說”成立的話，他本身就是一個魔鬼。



當年民進黨及其前身“黨外”的奮鬥目標，就是“爭人權”、“爭民主”，反對國民黨政權的“獨裁”。正因為如此，陳水扁一方面是為了建立其掌政的正當性，另一方面為了推動加入聯合國，因而在二零零零年的“五‧二零就職講話”中，就聲稱“新政府”將敦促“立法院”通過批准“國際人權法典”，使其“國內法”化，成為正式的“台灣人權法典”，並成立獨立運作的“國家人權委員會”，力圖將台灣“重新納入國際人權體系”。二零零二年一月三十一日，時任“行政院長”張俊雄在卸任前夕，就以“行政院”人權保障推動小組”的名義，發表了《“中華民國”人權政策白皮書》，為二零零三年度起正式發佈《國家人權報告》預作準備。