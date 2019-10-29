蔡政府夜市抵用券發千萬張　與韓搶攤販票？

台中逢甲夜市。（中評社 資料照） 中評社台北10月29日電／為了搶救觀光，蔡政府繼9月中旬發放580萬張夜市抵用券後，決定再加碼，第二波再發400多萬張，總計將發出1000萬張，兩波下來，動用第二預備金將達新台幣5億。但據相關部會統計，旅宿業者至今僅發給消費者182萬張，部會回收數更少，才47萬張，不到首波發出量1成。蔡政府此舉被外界質疑是為了綁選票。



去年九合一大選，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的競選活動，都提供小販擺攤。由於韓的競選造勢活動參與者都是萬人起跳，人潮眾多，攤販競相到場擺攤，“國瑜夜市”之名不脛而走，也讓韓吸收了許多忠誠攤商。民進黨在明年大選前加碼夜市抵用券，頗有刨韓根基、收買人心的意味。



根據《中時電子報》報道，“政務委員”龔明鑫昨表示，“經濟部”中部辦公室發給“旅宿業者”夜市抵用券，第一波已發出580萬張面額50元台幣的抵用券，旅宿業者也已發給“消費者”182萬張，其中並回收了47萬張。“政院”預計第二波還會再發出400多萬張抵用券。



“經濟部”統計10大回收夜市，截至27日為止，收回第1名的是花蓮東大門夜市，其次依序為嘉義市文化路夜市、台南花園夜市、宜蘭羅東夜市、台中逢甲夜市、台東觀光夜市、高雄六合夜市、台北寧夏夜市、宜蘭東門夜市及基隆廟口夜市。



龔明鑫表示，以地區分，目前抵用券回收最多是在東部地區的宜、花、台東，回收了19萬張，南部回收14.6萬張，北部回收6.3萬張，中部回收7.1萬張。東大門最多回收10萬張，主因是花蓮夜市規模最大，未來則可能還要再發400萬張抵用券，希望民眾多多運用。



對於夜市抵用券的成效，《中時電子報》訪問不具名學者的看法認為，陸客、國際觀光客來台高峰，台灣觀光外匯收入至少120億美元起跳，相當於新台幣3600億元。現在陸客不來、收入銳減，就算民眾響應政府美意，1000萬張夜市抵用券使用率達百分之百，對彌補陸客減損的收入，或對台灣每年18兆元的GDP來說，影響力皆是微乎其微。