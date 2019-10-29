軍購加高鐵　藍委警告債留子孫3500億

藍委賴士葆。（中評社 資料照） 中評社台北10月29日電／國民黨“立委”賴士葆昨天在“立法院”財委會表示，軍機採購、高鐵南延屏東及北宜高鐵，總計要花4000億元（新台幣），但“財政部長”蘇建榮坦言，一年可用的歲計賸餘僅500多億元。賴士葆大嘆，扣掉歲計賸餘，三案就可能再舉債3500億元，由人民背債埋單，選舉到了，政府不惜債留子孫。



《F－16V軍購特別條例》草案預計29日在“立法院”通過，賴士葆說，由於事關增加“國家安全”，朝野都無異議，但“錢從哪裡來”？蘇建榮回答採購軍機所需2500億元，據“主計總處”說明，應是一部分用歲計賸餘，但大部分是用舉債；其中歲計賸餘將使用約150億元，其餘皆為舉債，不過舉債是分年，並非一次完成。



賴士葆又問，高鐵南延到屏東，大約有550億元，要怎麼分配？蘇建榮表示，高鐵南延的預算還沒確定，整個計劃還在“交通部”，另外也要經過“國發會”的綜合評估。蘇坦言，每年可活用的歲計賸餘大約500多億元。



賴士葆說，500多億元的歲計賸餘扣掉軍購案150億元，僅剩300多億元，已經不夠負擔高鐵南延，“現在又來一個北宜高鐵900多億元”。



賴士葆大嘆“講起來真悲哀，選舉到了就拚命花大筆”，他指出，3個案子包括軍機採購2500億元、高鐵南延550億元，和北宜高鐵900多億元，總計粗估4000億元，扣掉一年的歲計賸餘500多億元，等於有3500億元都要舉債，“全部債留子孫”。



對於賴士葆的說法，蘇建榮沒有否認。