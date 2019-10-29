朱立倫陪李永萍新北市九份拜票　拚觀光

朱立倫28日帶國民黨新北市七星區“立委”參選人李永萍到九份拜票。（朱立倫臉書） 中評社台北10月29日電／前國民黨主席朱立倫28日帶國民黨新北市七星區“立委”參選人李永萍到九份老街拜票。朱立倫昨晚就在臉書發文挺李表示，要把台灣的觀光走向世界，把世界帶進李永萍的選區。朱指出，瑞平雙貢金山萬里汐止這幾個區，有非常好的觀光資源，這時候需要懂行銷的李永萍繼續拚。



根據台媒報道，朱立倫昨天陪李永萍到九份老街拜票，被問到他成了國民黨的最大母雞，朱立倫笑說，黨內唯一的母雞是韓國瑜市長，他只是助選員，對於這些好朋友，尤其是像李永萍在新北市深根基層，當然要給她加油鼓勵。



朱立倫要李永萍當選後要成為台灣最有名的觀光“立委”，因為這個選區有十大觀光景點第一名的九份，還有十大中的平溪，野柳，加上淡水老街，全台十大觀光景點，新北市有4個入選。



李永萍表示，韓國瑜市長提出成立觀光部，她在2004年在“立法院”已經提案了，但是事隔15年後看到觀光部要成形，很高興，她若選上一定推出李永萍私房景點，李永萍美食路線，讓觀光景點玩得更有深度，引吸引更多遊客來玩。



朱立倫臉書全文如下：



今天我跟好朋友李永萍委員逛九份老街，吃郵局前油蔥粿、阿柑姨芋圓。這些都是我的愛店。



我們一路穿過山城小路，經過民宿街到昇平戲院，看到滿滿的國際觀光客。



我跟永萍說，全台外國觀光客最喜歡景點，新北市就有四個，九份山城、平溪天燈、萬里野柳、淡水老街，其中九份幾乎年年在前三名。



而水金九地區在我八年新北市長任期內，觀光人次從281萬成長到768萬，全新北市觀光去年高達4718萬人次，全台第一、增加最多。



“把台灣的觀光走向世界，把世界帶進她的選區”。瑞平雙貢金山萬里汐止這幾個區，有非常好的觀光資源，這時候更需要懂行銷的李永萍繼續拚。



趁著天氣好，我們最後到充滿淘金歷史的秘境三層橋拍美照。