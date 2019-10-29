韓國瑜彰化當一日果農　強力輔選拚藍天再現

韓國瑜29日搭檔藍軍參選人柯呈枋、張瀚天，進行彰化傾聽之旅。（中評社 黃文杰攝） 中評社彰化10月29日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜29日在彰化進行第二天的傾聽之旅，結束第一天南彰化，與中小企業與農漁民座談，開始進入北彰化，與第一選區柯呈枋與第二選區張瀚天藍軍參選人來搭檔，擴大爭取彰化鄉親認同，行程有“一日果農”及參訪觀光工廠，今天拜廟行程不少，包括彰化市南瑤宮、秀水鄉玉陵宮、福興鄉福安宮，傍晚到和美鎮黃昏市場，晚間有青年座談。



彰化2016大選，彰化四席“立委”，國民黨只有在第一選區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）保住一席，王惠美以92,373票，得票率56.20%，贏對手民進黨陳文彬72,003票，也因為大贏2萬票，讓王惠美更上層樓，2018年當選彰化縣長。2019年“立委”補選，前彰化縣副縣長柯呈枋不負使命，成功接棒，延續藍天，民進黨在彰化現有3席“立委”，為了搶最後一塊版圖，這次在鹿港、和美選區推出美女刺客陳秀寶來應戰。



彰化第二選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉），現任“立委”是民進黨黃秀芳，2016年以73,227票，得票率45.07%，贏對手林滄敏65,020票，國民黨這次派張瀚天，擔任過兩屆彰化市農會理事長、2屆議員，2108年議員選舉，囊括選區最高票，以第一高票當選縣議員，在彰化市與芬園鄉都拿下最高票，顯見基層實力雄厚，民進黨前“行政院長”賴清德自美返台後輔選行程第一站，就來彰化替黃秀芳站台，顯見藍綠交手激烈。



韓國瑜早上十點先到第一選區的花壇果農陳鐵池家，擔任一日果農，當地種植的是帝王柚，接著轉往彰化市南瑤宮參拜，下午轉到第二選區的秀水鄉玉陵宮、福興鄉福安宮參香，三點四十分到線西鄉參訪台灣優格餅乾學院觀光工廠。傍晚來到和美鎮，在黃昏市場掃街拜票，晚間七點，回到第一選區彰化市彰基國際培訓中心與青年座談。